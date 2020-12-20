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Çanakkale'de Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Sabah saatlerinde Çanakkale Bigadiç'te minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi can verirken,4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

20 Aralık 2020 Pazar 12:54
Çanakkale'de Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
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1 kişinin can verdiği, 4 kişinin de yaralandığı feci trafik kazası sabah saatlerinden Çanakkale Biga ilçesinde meydana geldi.

62 yaşındali Ahmet Temel'in sürücüsü olduğu araç yolda seyir halindeyken kavşağa yaklaştığında 51 yaşındaki Mehmet Çoşkun'un sürücüsü olduğu minibüs ile dikkatsizlik sonucu çarpıştı.

Minibüsün ters döndüğü, otomobilin ise direğe çarparak durabildiği feci kazada çevredekilerin durumu polis ve 112 sağlık personeline ihbar etmesiyle birlikte ekipler olay yerine intikal etti.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 4 KİŞİ YARALANDI

Kaza yerine gelen ekipler yaptıkları ilk incelemede kazada ters dönem minibüs sürücü Mehmet Çoşkun'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Minibüs ve araç içinde bulunan 3 kişi ile otomobil sürücünün yaralandığını belirledi. Yaralılar yapılan ilk müdahaleden sonra ambulanslar ile en yakın hastaneye kaldırılırken, Kazayı duyup olay yerine gelen minibüs sürücüsü Mehmet Coşkun'un yakınları, gözyaşlarına boğuldu.

Çoşkun'un cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken kazaya karışan araçlar çekiciyle kaldırıldı ve yol temizlenerek trafiğe açıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Son Güncelleme: 20.12.2020 12:54
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Anahtar Kelimeler:
ÇanakkaleBigadiçTrafik Kazası
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