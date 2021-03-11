Çanakkale'de sarma sigara operasyonu sonucunda 12 bin sarma sigaraya el konuldu!

’ninilçesinde bulunan bir işyerine polis ekipleri tarafından düzenlenen baskın sonucunda, buzdolabına saklanmış şekilde 11996 adetve 198 paket sigara kağıdı ele geçirildi. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında Lapseki'deki bir iş yerinde arama yapıldı. Yapılan arama sonucunda buzdolabına saklanmış şekilde bulunan satışa hazır 11996 sarma sigara, 198 paket sigara kağıdı ve sigara doldurma makinesine el konulurken iş yeri sahibi K.D. hakkında idari işlem başlatıldı.