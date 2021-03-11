İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19 test cihaz geliştirildi
Son Dakika
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19...
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik yayımlandı! İşte yönetmelik şartları..
Son Dakika
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik...
AK Parti, yeni seçim yasası taslağında baraj oranını netleştirdi
Son Dakika
AK Parti, yeni seçim yasası...
Deniz Çakır hakkında suç duyurusu! 2 yıla kadar hapsi istendi
Deniz Çakır hakkında suç duyurusu!...

Çanakkale'de sarma sigara operasyonu sonucunda 12 bin sarma sigaraya el konuldu!

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı polis ekipleri tarafından bir işyerine düzenlenen baskın sonucunda 11 bin 996 sarma sigara ile 198 paket sigara ele geçirilirken1 kişi hakkında idari işlem başlatıldı.

11 Mart 2021 Perşembe 18:36
Çanakkale'de sarma sigara operasyonu sonucunda 12 bin sarma sigaraya el konuldu!
Takip Et:

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde bulunan bir işyerine polis ekipleri tarafından düzenlenen baskın sonucunda, buzdolabına saklanmış şekilde 11996 adet sarma sigara ve 198 paket sigara kağıdı ele geçirildi. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında Lapseki'deki bir iş yerinde arama yapıldı. Yapılan arama sonucunda buzdolabına saklanmış şekilde bulunan satışa hazır 11996 sarma sigara, 198 paket sigara kağıdı ve sigara doldurma makinesine el konulurken iş yeri sahibi K.D. hakkında idari işlem başlatıldı.



Son Güncelleme: 11.03.2021 18:36
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ÇanakkaleKaçak SigaraLapsekiSarma Sigara
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Günlük burç yorumları; 12 Mart 2021 Perşembe burç yorumları
Günlük burç yorumları; 12 Mart 2021 Perşembe burç yorumları
Ziraat Bankası personel alımı başvuru ekranı ve Ziraat Bankası personel alımı başvuru şartları
Ziraat Bankası personel alımı başvuru ekranı ve Ziraat Bankası personel alımı başvuru şartları
Zuhal Topal’la Sofrada kadınbudu köfte yapılış tarifi ve malzemeleri
Zuhal Topal’la Sofrada kadınbudu köfte yapılış tarifi ve malzemeleri
Gelinim Mutfakta kadayıf mantısı tarifi, malzemeleri
Gelinim Mutfakta kadayıf mantısı tarifi, malzemeleri
A101 dizlik dirseklik koruyucu set özellikleri
A101 dizlik dirseklik koruyucu set özellikleri
A101 Dart seti nasıl, alınır mı?
A101 Dart seti nasıl, alınır mı?

Popüler Haberler

Günlük burç yorumları; 12 Mart 2021 Perşembe burç yorumları
Edho Tuncay kimdir? Gerçek adı nedir? Bahtiyar Engin hakkında bilgiler
Tik Tok takipçi kasma yöntemleri nelerdir? Tiktok takipçi sayısı nasıl artırılır?
Show TV Kırmızı Kamyon dizisi oyuncuları kimlerdir?
AÖL 2. Dönem sınavları ne zaman yapılacak? MEB Açık Öğretim Lisesi sınavları online mi olacak?
İlk Göktürk filmi konusu ve oyuncuları
Emanet 135. Bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 12 Mart Cuma Kanal 7
Mert Efe Anlı kimdir? Müge Anlı'nın kardeşi mi?
ATV Müge Anlı başvurusu nasıl yapılır 2021
Ziraat Bankası personel alımı başvuru ekranı ve Ziraat Bankası personel alımı başvuru şartları
Magnum Maserati kazanan isimler açıklandı mı? 2019 Magnum Maserati çekiliş sonuçları kazanan isimler nerden, ne zaman açıklanacak?
Cuma mesajları 227 Mart Cuma 2020 yeni resimli anlamlı kısa cuma mesajları
Güz Masalı Dizisi Tekrarları Hangi gün yayınlanacak? Güz Masalı dizisi Saat kaçta yayınlanacak?
TV8,5 Tivibu platformunda yayına başladı
YDS/2 sınav sonuçları ne zaman açıklanır? 8 Eylül 2019 YDS sınav sonuçları tarihi
Pedofili kimlere denir, ne demektir?
Emanet dizisi Neslihan kimdir? Zeynep Naz Eyüboğlu’in yer aldığı diziler
TRT Belgesel Büyük Aile Çiftliği nerede çekildi? Yorkshire nerededir, hangi ülkede?
Kaliteli uyku uyumanız için önemli püf noktaları ve öneriler
Seksenler dizisi Sibel karakteri kimdir? Cansın Özyosun kimdir, nereli, kaç yaşında?
Teşkilat dizisi 2. bölümde neler olacak? Teşkilat bu hafta yeni bölümde neler olacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.