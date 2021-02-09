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Çanakkale'de Jandarmadan uyuşturucu operasyonu 3 yabancı uyruklu tutuklandı!

Çanakkale'de Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 575 gram metamfetamin ele geçirilirken 3 yabancı uyruklu satıcı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Jandarma ekiplerinin operasyonuna narkotik köpeği Roket'te katılarak jandarmaya destek verdi.

09 Şubat 2021 Salı 22:57
Çanakkale'de Jandarmadan uyuşturucu operasyonu 3 yabancı uyruklu tutuklandı!
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Çanakkale’de Jandarmanın Uyuşturucu Operasyonunda 3 Kişi Tutuklandı!

Çanakkale’de Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 575 gram metamfetamin ele geçirildi. Satıcılık ve kullanıcı olan 3 yabancı uyruklu tutuklandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan kişilere yönelik istihbari çalışmalar sonucunda, yabancı uyruklu S.S., A.A. ve S.R.'nin uyuşturucu madde sattığı bilgisine ulaştı. Ekipler tarafından takip edilen şüphelilerden birinin, üzerindeki uyuşturucu maddeyi yere atarak kaçtığı ve bir eve saklandığı belirlendi. Bunun üzerine jandarma ekipleri, narkotik arama köpeği Roket’le şüphelinin girdiği eve operasyon yaptı. Evde jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada, 575 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili göz altına alınan  S.S., A.A. ve S.R. sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanmaları istenerek cezaevine gönderildi.

 



Son Güncelleme: 09.02.2021 22:57
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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Uyuşturucu OperasyonuÇanakkale Jandarma KomutanlığıNarkotik Köpeği Roket
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