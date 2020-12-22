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Çanakkale'de acı olay! Çöp konteynerine bırakılan bebek hayatını kaybetti

Çanakkale merkez beldesi Kepez'de çöp konteynerini karıştıran 2 kadı çöpe atılmış yeni doğmuş bir erkek bebek buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan mini bebek doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

22 Aralık 2020 Salı 23:55
Çanakkale'de acı olay! Çöp konteynerine bırakılan bebek hayatını kaybetti
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Çanakkale Kepez Beldesinde akşam saatlerinde çöp konteynırlarını karıştıran 2 kadın çöpe atılmış şekilde yeni doğmuş bir erkek bebek buldu. Hemen Polis ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri geldi. Çöp konteynırından alınan ve göbek bağı hala üzerinde olduğu görülen minik bebek, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen minik bebek hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinde araştırma başlatırken bölgede bulunan güvenlik kameralarını araştırdı.

Mahallede oturan Recep Sert, polisler geldiğinde çöpe atılmış bir bebek bulduklarını ve bebeğin mahalleden birine ait olmadığını düşündüğünü söyledi. Yaşanan olayın insanlık dışı olduğunu belirtirken olayın gerçekten çok acı olduğunu. Yazık, günah, insanlık dışı bir olay olduğunu bunun vebalinin ödenmez olduğunu aktardı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken çöpe atılan bebeği bulan iki kadının ifadelerine başvuruldu.



Son Güncelleme: 22.12.2020 23:55
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Anahtar Kelimeler:
ÇanakkaleÇöpe Atılan Bebek
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