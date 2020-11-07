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Çanakkale'de 16 yaşındaki Mihriban'ın şüpheli ölümü

Çanakkale'de yaşayan lise öğrencisi 16 yaşındaki Mihriban kendi evinde av tüfeği ile vurulmuş halde bulundu. Polis hayatını kaybeden genç kızın intihar mı yoksa cinayete mi kurban gittiğini araştırıyor..

07 Kasım 2020 Cumartesi 18:26
Çanakkale'de 16 yaşındaki Mihriban'ın şüpheli ölümü
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16 yaşındaki genç bir kızın hayatını kaybettiği olay gündüz Çanakkale Ezine'de yaşandı.

İlçeye bağlı bir köyde yaşayan 16 yaşındaki lise öğrenci Mihriban bugün kendi evinde ailesi tarafından kanlar içinde yerde yatarken bulundu.

VÜCUDUNDA SAÇMALAR BULUNDU

Ailesinin kanlar içinde evde bulduğu genç kız hemen ailesi tarafından ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Hastanede 16 yaşındaki genç kızın hayatını kaybettiği tespit etti. Aile fertleri ise doktoların soruların karşılık olarak kızlarının konuştuğu sırada cep telefonunun patladığını anlattı. Genç kızın cansız bedeni üzerinde inceleme yapan doktorlar Mihriban'ın vücudunda saçmalar belirledi.

Ailenin'de çelişkili ifadeler vermesinden şüphelenen doktorlar durumu hemen jandarmaya iletti.

EVDE AV TÜFEĞİ BULUNDU


Jandarma ekipleri hareket geçti ve genç kızın hayatını kaybettiği evde detaylı inceleme yaptı. Ekipleri inceleme yaptıkları evde bir av tüfeği buldu ve tüfeğe el koydu.Jandarma evde uzun süren araştırma sonrasında , aile üyelerinin ifadesine başvururken, av tüfeği kriminal incelemeye alındı.

Talihsiz kızın ölümüne neyin sebep olduğu, olayın intihat mı yoksa Mihriban'ın cinayete mi kurban gittiği yapılacak araştırmalar ve incelemeler sonunda ortaya çıkacak.

 

 

 



Son Güncelleme: 07.11.2020 18:26
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Anahtar Kelimeler:
ÇanakkaleEzineMihriban
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