İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere flaş uyarı!
Son Dakika
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere...
Otomotivde yeni taksit düzenlemesi! Resmi Gazete'de yayımlandı
Son Dakika
Otomotivde yeni taksit düzenlemesi! Resmi...
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, yanlışlıkla kızının yüzünü paylaştı
Son Dakika
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid,...
Katie Salmon'ın Dubai kaçamağı!
Katie Salmon'ın Dubai kaçamağı!

Çanakkale Türküsünü kim yazmıştır? Çanakkale Türküsü hikayesi ve sözleri

106. yıldönümü kutlanacak olan Çanakkale Zaferi pek çok vatandaş tarafından coşkuyla bekleniyor. Pek çok kişi Çanakkale Türküsü sözlerini araştırmaya ve bu sözlerin nasıl ortaya çıktığını merak etti. Çanakkale Türküsü' nün sözleri ve hikayesi nedir, kim tarafından yazılmıştır. İşte detaylar...

17 Mart 2021 Çarşamba 18:09
Çanakkale Türküsünü kim yazmıştır? Çanakkale Türküsü hikayesi ve sözleri
Takip Et:

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin kutlanmasına bir süre kala bu destansı zaferin hikayesi merak edildi. Çanakkale Türküsü'nün sözlerini araştırmaya başlayan pek çok kişi bu sözlerin hikayaesini yazarını merak etti. İşte Çanakkale Türküsü hakkında tüm merak edilenler...

106. yıldönümü büyük bir coşku ile kutlanacak olan Çanakkale Zaferi pek çok kişi tarafından heyecanla bekleniyor. Vatandaşlar Çanakkale Türküsü sözlerini araştırmaya ve bu sözlerin nasıl ortaya çıktığını merak etti. Çanakkale Türküsü' nün sözleri ve hikayesi nedir, kim tarafından yazılmıştır. İşte detaylar...

Çanakkale Türküsü sözleri

Çanakkale İçinde Aynalı Çarsı,

Ana Ben Gidiyom Düşmana Karşı.

Of Gençliğim Eyvah.

Çanakkale İçinde Bir Uzun Selvi,

Kimimiz Nişanlı Kimimiz Evli.

Of Gençliğim Eyvah.

Çanakkale Üstünü Duman Bürüdü,

On Üçüncü Fırka Yürüdü.

Of Gençliğim Eyvah.

Çanakkale İçinde Bir Dolu Testi,

Analar Babalar Mektubu Kesti.

Of Gençliğim Eyvah.

Hikayesi

Çanakkale Türküsü'nün ortaya çıkışında bir mektuptan esinlenilmiştir. Mektubun sahibi ola kişi "Çanakkale Şanlı Tarihine Bir Bakış" isimli kitabın yazarı Emrullah Nutku'nun kardeşi Seyfullah'tır.

1903't doğan Seyfullah, savaştan önceki dönemde Çanakkale Sultanisi ismindeki lisenin birinci sınıf öğrencisidir. Seyfullah'ın mektubunun tarihi 19 Eylül 1914 olarak görülmektedir. Seyfullah bu mektubu annesine Çanakkale'den yazmıştır.

Seyfullah'ın annesine yazdığı mektup:

'Sevgili Anneciğim,

İki yıldır ayrı yaşadığımız bu hayat artık bitiyor. Sana ve aileme kavuşacağım için çok mutluyum.

Okulumuz artık hastane olacağı için bizi İstanbul'daki okullara göndereceklermiş. Öğretmenlerimizin büyük kısmı da askere gidiyor, üst dönemlerdeki ağabeylerimiz ise gönüllü olarak askere gideceklermiş. Türkçe öğretmenimiz bugün sınıfa geldi ancak çok durmadı, o da bize veda etti. Giderken bize vakti geldiğinde vatana yapılan hizmetin okulda verilen hizmetten daha kutsal olduğunu söyledi.

Kısa zaman önce sokaklardan askerler geçmeye başladı. "Çanakkale içinde Aynalı Çarşı, Anne ben gidiyom düşmana karşı" türküsünü söyleyerek yürüyorlar. Kimileri at sırtında kimileri develerle yol alıyorlar. Top arabaları ve mekkareler de onlara eşlik ediyor. Savaş çıkacağını söylediler. İngiliz ve Fransız gemilerinin boğazda dolaştığını duyduk. Gemiler buraları vuracakmış, ancak yakında İstanbul'a gideceğimiz için ben bunları göremeyeceğim. Oysa görmek isterdim. Sonunda size kavuşacağımı biliyorum.

Babamın ve siz anneciğimin ellerinden öperim, kardeşlerime selam ederim.

Oğlunuz Seyfullah.'

Çanakkale Türküsü'nün yazarı kim?

Kastamonu'da yetişen şairler ve yazarlar arasında yer alan İhsan Ozanoğlu Çanakkale Türküsü'nün yazarıdır.

1907'de Kastamonu'da dünyaya gelen Ozonoğlu 1928'de İstanbul Öğretmen Okulu'nu bitirdi. Köylerde ve Kastamonu merkezindeki ilkokullarda öğretmenlik yaptı. 1946'da Kastamonu İl Halk Kütüphanesi Müdürü oldu ve daha sonra 1963'te emekli oldu.

Kastamonu ve kültürü  ile ilgili yüzlerce kitap ve makale hazırlayıp yayınladı. Bir taraftan da saz şairliği geleneğine devam ederek şiirlerini 20 kitapta topladı. 1981'de vefat etti.

Eserleri

Âşık Edebiyatı-Methal (1940), Efe Yüreği (1942), Saz (1952), Çocuk Destanı (1952), Kastamonu'nun Yetiştirdiği Meşhur Adamlardan Meftuni (1959), Kastamonu'nun Yetiştirdiği Meşhur Adamlardan Meydanî (1960).



Son Güncelleme: 17.03.2021 18:09
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ÇanakkaleşiirTürkü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
18 Mart Çanakkale'de neler oldu? Çanakkale Zaferi'nin anlam ve önemi
18 Mart Çanakkale'de neler oldu? Çanakkale Zaferi'nin anlam ve önemi
Seyit Onbaşı kimdir? Seyit Onbaşı kaç kilo top mermisi kaldırdı?
Seyit Onbaşı kimdir? Seyit Onbaşı kaç kilo top mermisi kaldırdı?
Adalet Bakanlığı personel alımı kura sonuçları açıklandı mı? Personel kura sonuçları isim listesi saat kaçta açıklanacak?
Adalet Bakanlığı personel alımı kura sonuçları açıklandı mı? Personel kura sonuçları isim listesi saat kaçta açıklanacak?
Dur Yolcu şiiri kimindir? Dur Yolcu şiiri sözleri ve hikayesi
Dur Yolcu şiiri kimindir? Dur Yolcu şiiri sözleri ve hikayesi
Gelinim Mutfakta Kömbe nasıl yapılır? Kömbe yapılışı, tarifi ve malzemeleri
Gelinim Mutfakta Kömbe nasıl yapılır? Kömbe yapılışı, tarifi ve malzemeleri
18 Mart Çanakkale şehitleri hatıra künyesi nasıl oluşturulur? İstiklalden istikbale Çanakkale künyesi oluşturma
18 Mart Çanakkale şehitleri hatıra künyesi nasıl oluşturulur? İstiklalden istikbale Çanakkale künyesi oluşturma

Popüler Haberler

Çanakkale Türküsünü kim yazmıştır? Çanakkale Türküsü hikayesi ve sözleri
Emeklilere aile yardımı ne kadar olacak? Eş-Çocuk yardımı emeklilere de gelecek mi?
18 Mart Çanakkale'de neler oldu? Çanakkale Zaferi'nin anlam ve önemi
Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filmi ne zaman, nerede çekildi?Organize İşler 2: Sazan Sarmalı oyuncuları kimler, konusu nedir?
Emanet dizisi izlendi mi? Dizi nasıl? İzleyici görüşleri
Seksenler Suna kimdir? Eda Akalın hakkında bilgiler
Seyit Onbaşı kimdir? Seyit Onbaşı kaç kilo top mermisi kaldırdı?
Akrep dizisi tekrar bölümleri yayınlanacağı günler belli oldu
Yaralı Kalbim 42. bölüm fragmanı 18 Mart 2021 Perşembe yeni bölüm özeti Kanal 7
Adalet Bakanlığı personel alımı kura sonuçları açıklandı mı? Personel kura sonuçları isim listesi saat kaçta açıklanacak?
Ramo dizisine katılan Gözde Kaya kimdir? Nadya karakteri kimdir?
Akrep dizisinde Duru karakterine Aslı Melisa Uzun hayat veriyor
Ezgi Şenler kimdir? Teşkilat dizisi Pınar karakteri biyografisi
Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Korkut Ata karakteri Kimdir? Ertuğrul Postoğlu dizideki rolü ve hayatı
Kahve Falında Ö harfi görmek ne anlama gelir? Falda Ö harfi görmenin anlamı
Ücretsiz İzinde Çalışanların Sağlık Sigortası devam eder mi? 2021
Cibuti nerededir? Cibuti vizesi ne zaman, kaç günde çıkar?
Gelinim Mutfakta Kömbe nasıl yapılır? Kömbe yapılışı, tarifi ve malzemeleri
Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm neden yok? 22 Mart Pazartesi Uyanış Büyük Selçuklu yayınlanmayacak mı?
Facebook iş başvurusu nasıl yapılır? Facebook’ta nasıl işe girilir?
Masum 361. Bölüm bölüm fragmanı ve 18 Mart 2021 Perşembe özeti Kanal 7

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.