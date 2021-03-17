Çanakkale Türküsünü kim yazmıştır? Çanakkale Türküsü hikayesi ve sözleri

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin kutlanmasına bir süre kala bu destansı zaferin hikayesi merak edildi. Çanakkale Türküsü'nün sözlerini araştırmaya başlayan pek çok kişi bu sözlerin hikayaesini yazarını merak etti. İşte Çanakkale Türküsü hakkında tüm merak edilenler...

106. yıldönümü büyük bir coşku ile kutlanacak olan Çanakkale Zaferi pek çok kişi tarafından heyecanla bekleniyor. Vatandaşlar Çanakkale Türküsü sözlerini araştırmaya ve bu sözlerin nasıl ortaya çıktığını merak etti. Çanakkale Türküsü' nün sözleri ve hikayesi nedir, kim tarafından yazılmıştır. İşte detaylar...

Çanakkale Türküsü sözleri

Çanakkale İçinde Aynalı Çarsı,

Ana Ben Gidiyom Düşmana Karşı.

Of Gençliğim Eyvah.

Çanakkale İçinde Bir Uzun Selvi,

Kimimiz Nişanlı Kimimiz Evli.

Of Gençliğim Eyvah.

Çanakkale Üstünü Duman Bürüdü,

On Üçüncü Fırka Yürüdü.

Of Gençliğim Eyvah.

Çanakkale İçinde Bir Dolu Testi,

Analar Babalar Mektubu Kesti.

Of Gençliğim Eyvah.

Hikayesi

Çanakkale Türküsü'nün ortaya çıkışında bir mektuptan esinlenilmiştir. Mektubun sahibi ola kişi "Çanakkale Şanlı Tarihine Bir Bakış" isimli kitabın yazarı Emrullah Nutku'nun kardeşi Seyfullah'tır.

1903't doğan Seyfullah, savaştan önceki dönemde Çanakkale Sultanisi ismindeki lisenin birinci sınıf öğrencisidir. Seyfullah'ın mektubunun tarihi 19 Eylül 1914 olarak görülmektedir. Seyfullah bu mektubu annesine Çanakkale'den yazmıştır.

Seyfullah'ın annesine yazdığı mektup:

'Sevgili Anneciğim,

İki yıldır ayrı yaşadığımız bu hayat artık bitiyor. Sana ve aileme kavuşacağım için çok mutluyum.

Okulumuz artık hastane olacağı için bizi İstanbul'daki okullara göndereceklermiş. Öğretmenlerimizin büyük kısmı da askere gidiyor, üst dönemlerdeki ağabeylerimiz ise gönüllü olarak askere gideceklermiş. Türkçe öğretmenimiz bugün sınıfa geldi ancak çok durmadı, o da bize veda etti. Giderken bize vakti geldiğinde vatana yapılan hizmetin okulda verilen hizmetten daha kutsal olduğunu söyledi.

Kısa zaman önce sokaklardan askerler geçmeye başladı. "Çanakkale içinde Aynalı Çarşı, Anne ben gidiyom düşmana karşı" türküsünü söyleyerek yürüyorlar. Kimileri at sırtında kimileri develerle yol alıyorlar. Top arabaları ve mekkareler de onlara eşlik ediyor. Savaş çıkacağını söylediler. İngiliz ve Fransız gemilerinin boğazda dolaştığını duyduk. Gemiler buraları vuracakmış, ancak yakında İstanbul'a gideceğimiz için ben bunları göremeyeceğim. Oysa görmek isterdim. Sonunda size kavuşacağımı biliyorum.

Babamın ve siz anneciğimin ellerinden öperim, kardeşlerime selam ederim.

Oğlunuz Seyfullah.'

Çanakkale Türküsü'nün yazarı kim?

Kastamonu'da yetişen şairler ve yazarlar arasında yer alan İhsan Ozanoğlu Çanakkale Türküsü'nün yazarıdır.

1907'de Kastamonu'da dünyaya gelen Ozonoğlu 1928'de İstanbul Öğretmen Okulu'nu bitirdi. Köylerde ve Kastamonu merkezindeki ilkokullarda öğretmenlik yaptı. 1946'da Kastamonu İl Halk Kütüphanesi Müdürü oldu ve daha sonra 1963'te emekli oldu.

Kastamonu ve kültürü ile ilgili yüzlerce kitap ve makale hazırlayıp yayınladı. Bir taraftan da saz şairliği geleneğine devam ederek şiirlerini 20 kitapta topladı. 1981'de vefat etti.

Eserleri

Âşık Edebiyatı-Methal (1940), Efe Yüreği (1942), Saz (1952), Çocuk Destanı (1952), Kastamonu'nun Yetiştirdiği Meşhur Adamlardan Meftuni (1959), Kastamonu'nun Yetiştirdiği Meşhur Adamlardan Meydanî (1960).