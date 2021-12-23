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Çanakkale Belediyesi personel alımı şartları nelerdir?

Çanakkale Belediyesi personel alımı için ilan oluşturdu. Çanakkale Belediyesi'nin personel alımı koşulları araştırılmaktadır. Çanakkale Belediyesi personel alımı şartları nelerdir? Bu haberimizde Çanakkale Belediyesi'nin personel alımı koşullarını sizler için derledik. İşte Çanakkale Belediyesi personel alımı koşulları..

23 Aralık 2021 Perşembe 12:01
Çanakkale Belediyesi personel alımı şartları nelerdir?
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Çanakkale Belediyesi personel alımı yapacağını açıkladı. Bu kapsamda itfaiye eri  ve zabıta memuru gibi alanlarda alım olacak. Çanakkale Belediyesi’nin personel alımı koşulları nelerdir?

Çanakkale Belediyesi personel alımı koşulları

Personel alımı başvurusunun 27 Ağustos 2021 tarihine kadar devam edeceği açıklandı. Personel alımı koşulları şu şekildedir;

Türk vatandaşı olmak

Kamu hakları konusunda engeli olmamak

Türk Ceza Kanunu kapsamında herhangi bir suçtan mahkum olmamak

Erkekler için askerliğin tecilli ya da yapılmış olması gerekir.

Akıl sağlığının yerinde olması ve bedensel engelin olmaması gerekir.

Personel alımı için belirlenmiş puanları KPSS’den almaları gerekiyor.

Erkek adayların en az 1,67 boyunda ,kadınların ise 1,60 boyunda olması gerekir. Kişilerin kiloları ve boyları dengeli olmalıdır. Bu kapsamda tespitler belediye tarafından yapılacak.

Sınav tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamaları gerekir.

İtfaiye eri personeli kapsamında  kişilerin yükseklik ve dar alan fobisinin olmaması gerekir.

Kişilerin en azami B ya da C sınıfı ehliyeti olması gerekir.

Daha önce çalıştığı kurumlardan ihraç edilmemesi gerekir.


Son Güncelleme: 23.12.2021 12:01
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