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Çanakkale Bayramiç’te İlçesinde bir köy karantinaya alındı

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde bulunan bir köy, artan vakalar nedeniyle daha fazla yayılım olmaması amacıyla 10 gün süreyle karantina altına alındı.

10 Nisan 2021 Cumartesi 23:03
Çanakkale Bayramiç’te İlçesinde bir köy karantinaya alındı
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Tüm Türkiye’de artan vakalar sebebiyle İl bazında önlemler alınmaya başladı. Yeni normalleşme il vaka sayılarının 55 binin geçmesi paniğe sebep olurken ülkenin bazı kesimlerinden mahallelerin ve köylerin karantina altına alındıklarının haberleri gelmeye başladı.

Çanakkale’nin Bayramiç İlçesinde bulunan Yukarışapçı köyü son dönemlerde artan vakalar amacıyla daha fazla yayılımın olmaması için karantina altına alındı.10 gün sürecek olan karantina dönemi için köyün giriş ve çıkışları kapatıldı.




Son Güncelleme: 10.04.2021 23:03
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Anahtar Kelimeler:
BayramiçKarantina
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