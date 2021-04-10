Çanakkale Bayramiç’te İlçesinde bir köy karantinaya alındı

Tüm Türkiye’de artan vakalar sebebiyle İl bazında önlemler alınmaya başladı. Yeni normalleşme il vaka sayılarının 55 binin geçmesi paniğe sebep olurken ülkenin bazı kesimlerinden mahallelerin ve köylerin karantina altına alındıklarının haberleri gelmeye başladı.

Çanakkale’nin Bayramiç İlçesinde bulunan Yukarışapçı köyü son dönemlerde artan vakalar amacıyla daha fazla yayılımın olmaması için karantina altına alındı.10 gün sürecek olan karantina dönemi için köyün giriş ve çıkışları kapatıldı.

