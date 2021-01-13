Çanakkale askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri

13 Ocak 2021 Çarşamba 16:07
Çanakkale Askerlik Şubesi Adresleri, Telefon Numaraları
|ÇANAKKALE ASKERLİK ŞUBESİ
|Adres: İsmetpaşa Mah. Asafpaşa Cad. No:38 ÇANAKKALE
|Tel: 0.286.217 10 91
|Faks: 0.286.212 26 53
|canakkale_as_sb@msb.gov.tr
Ayvacık Askerlik Şubesi Adresleri, Telefon Numaraları
|AYVACIK ASKERLİK ŞUBESİ
|Adres: Gazi Mah. Çanakkale Cad. No:47 Ezine/ÇANAKKALE
|Tel: 0.286.618 10 62
|Faks: 0.286.618 34 93
|ezine_as_sb@msb.gov.tr
Bayramiç Askerlik Şubesi Adresleri, Telefon Numaraları
|BAYRAMİÇ ASKERLİK ŞUBESİ
|Adres: Gazi Mah. Çanakkale Cad. No:47 Ezine/ÇANAKKALE
|Tel: 0.286.618 10 62
|Faks: 0.286.618 34 93
|ezine_as_sb@msb.gov.tr
Biga Askerlik Şubesi Adresleri, Telefon Numaraları
|BİGA ASKERLİK ŞUBESİ
|Adres: Hamdibey Mah. İnönü Cad. No:69 Biga/ÇANAKKALE
|Tel: 0.286.316 10 07
|Faks: 0.286.316 40 64
|biga_as_sb@msb.gov.tr
BozcaadaAskerlik Şubesi Adresleri, Telefon Numaraları
|BOZCAADA ASKERLİK ŞUBESİ
|Adres: Gazi Mah. Çanakkale Cad. No:47 Ezine/ÇANAKKALE
|Tel: 0.286.618 10 62
|Faks: 0.286.618 34 93
|ezine_as_sb@msb.gov.tr
Çan Askerlik Şubesi Adresleri, Telefon Numaraları
|ÇAN ASKERLİK ŞUBESİ
|Adres: İstiklal Mah. Ordu Sok.No.1 Çan/ ÇANAKKALE
|Tel: 0.286.416 13 21
|Faks: 0.286.416 37 07
|can_as_sb@msb.gov.tr
Eceabat Askerlik Şubesi Adresleri, Telefon Numaraları
|ECEABAT ASKERLİK ŞUBESİ
|Adres: İsmetpaşa Mah. Asafpaşa Cad. No:38 ÇANAKKALE
|Tel: 0.286.217 10 91
|Faks: 0.286.212 26 53
|canakkale_as_sb@msb.gov.tr
Ezine Askerlik Şubesi Adresleri, Telefon Numaraları
|EZİNE ASKERLİK ŞUBESİ
|Adres: Gazi Mah. Çanakkale Cad. No:47 Ezine/ÇANAKKALE
|Tel: 0.286.618 10 62
|Faks: 0.286.618 34 93
|ezine_as_sb@msb.gov.tr
Gelibolu Askerlik Şubesi Adresleri, Telefon Numaraları
|GELİBOLU ASKERLİK ŞUBESİ
|Adres:Yazıcızade Mah. Emir Ali Baba 1.Sok No.2 Gelibolu/ÇANAKKALE
|Tel: 0.286.566 10 47
|Faks: 0.286.566 46 37
|gelibolu_as_sb@msb.gov.tr
Gökçeada Askerlik Şubesi Adresleri, Telefon Numaraları
|GÖKÇEADA ASKERLİK ŞUBESİ
|Adres: İsmetpaşa Mah. Asafpaşa Cad. No:38 ÇANAKKALE
|Tel: 0.286.217 10 91
|Faks: 0.286.212 26 53
|canakkale_as_sb@msb.gov.tr
Lapseki Askerlik Şubesi Adresleri, Telefon Numaraları
|LAPSEKİ ASKERLİK ŞUBESİ
|Adres:İsmetpaşa Mah. Asafpaşa Cad. No:38 ÇANAKKALE
|Tel: 0.286.217 10 91
|Faks: 0.286.212 26 53
|canakkale_as_sb@msb.gov.tr
Yenice Askerlik Şubesi Adresleri, Telefon Numaraları
|YENİCE ASKERLİK ŞUBESİ
|Adres: İstiklal Mah. Ordu Sok.No.1 Çan/ ÇANAKKALE
|Tel: 0.286.416 13 21
|Faks: 0.286.416 37 07
Son Güncelleme: 13.01.2021 16:07
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