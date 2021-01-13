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Çanakkale askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri

Yakını Çanakkale'de askerlik yapacakların en çok merak ettiği noktalardan biri askerlik şubelerinin iletişim bilgileri oluyor. Haberimizde Çanakkale'de bulunan askerlik şubelerinin iletişim bilgilerini paylaştık.

13 Ocak 2021 Çarşamba 16:07
Çanakkale askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri
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Çanakkale Askerlik Şubesi Adresleri, Telefon Numaraları

ÇANAKKALE ASKERLİK ŞUBESİ Adres: İsmetpaşa Mah. Asafpaşa Cad. No:38 ÇANAKKALE
Tel: 0.286.217 10 91
Faks: 0.286.212 26 53
canakkale_as_sb@msb.gov.tr

Ayvacık Askerlik Şubesi Adresleri, Telefon Numaraları

AYVACIK ASKERLİK ŞUBESİ Adres: Gazi Mah. Çanakkale Cad. No:47 Ezine/ÇANAKKALE
Tel: 0.286.618 10 62
Faks: 0.286.618 34 93
ezine_as_sb@msb.gov.tr

Bayramiç Askerlik Şubesi Adresleri, Telefon Numaraları

BAYRAMİÇ ASKERLİK ŞUBESİ Adres: Gazi Mah. Çanakkale Cad. No:47 Ezine/ÇANAKKALE
Tel: 0.286.618 10 62
Faks: 0.286.618 34 93
ezine_as_sb@msb.gov.tr

Biga Askerlik Şubesi Adresleri, Telefon Numaraları

BİGA ASKERLİK ŞUBESİ Adres: Hamdibey Mah. İnönü Cad. No:69 Biga/ÇANAKKALE
Tel: 0.286.316 10 07
Faks: 0.286.316 40 64
biga_as_sb@msb.gov.tr

BozcaadaAskerlik Şubesi Adresleri, Telefon Numaraları

BOZCAADA ASKERLİK ŞUBESİ Adres: Gazi Mah. Çanakkale Cad. No:47 Ezine/ÇANAKKALE
Tel: 0.286.618 10 62
Faks: 0.286.618 34 93
ezine_as_sb@msb.gov.tr

Çan Askerlik Şubesi Adresleri, Telefon Numaraları

ÇAN ASKERLİK ŞUBESİ Adres: İstiklal Mah. Ordu Sok.No.1 Çan/ ÇANAKKALE
Tel: 0.286.416 13 21
Faks: 0.286.416 37 07
can_as_sb@msb.gov.tr

Eceabat Askerlik Şubesi Adresleri, Telefon Numaraları

ECEABAT ASKERLİK ŞUBESİ Adres: İsmetpaşa Mah. Asafpaşa Cad. No:38 ÇANAKKALE
Tel: 0.286.217 10 91
Faks: 0.286.212 26 53
canakkale_as_sb@msb.gov.tr

Ezine Askerlik Şubesi Adresleri, Telefon Numaraları

EZİNE ASKERLİK ŞUBESİ Adres: Gazi Mah. Çanakkale Cad. No:47 Ezine/ÇANAKKALE
Tel: 0.286.618 10 62
Faks: 0.286.618 34 93
ezine_as_sb@msb.gov.tr

Gelibolu Askerlik Şubesi Adresleri, Telefon Numaraları

GELİBOLU ASKERLİK ŞUBESİ Adres:Yazıcızade Mah. Emir Ali Baba 1.Sok No.2 Gelibolu/ÇANAKKALE
Tel: 0.286.566 10 47
Faks: 0.286.566 46 37
gelibolu_as_sb@msb.gov.tr

Gökçeada Askerlik Şubesi Adresleri, Telefon Numaraları

GÖKÇEADA ASKERLİK ŞUBESİ Adres: İsmetpaşa Mah. Asafpaşa Cad. No:38 ÇANAKKALE
Tel: 0.286.217 10 91
Faks: 0.286.212 26 53
canakkale_as_sb@msb.gov.tr

Lapseki Askerlik Şubesi Adresleri, Telefon Numaraları

LAPSEKİ ASKERLİK ŞUBESİ Adres:İsmetpaşa Mah. Asafpaşa Cad. No:38 ÇANAKKALE
Tel: 0.286.217 10 91
Faks: 0.286.212 26 53
canakkale_as_sb@msb.gov.tr

Yenice Askerlik Şubesi Adresleri, Telefon Numaraları

YENİCE ASKERLİK ŞUBESİ Adres: İstiklal Mah. Ordu Sok.No.1 Çan/ ÇANAKKALE
Tel: 0.286.416 13 21
Faks: 0.286.416 37 07


Son Güncelleme: 13.01.2021 16:07
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AskerAskerlikÇanakkaleAskeriŞubeİletişim
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