Çamlıca Kulesi ne zaman hizmete açılacak? Çamlıca Kulesi açılış tarihi belli oldu!

İstanbul'un yeni simgelerinden biri olacak Çamlıca Kulesi'nin açılış tarihi belli oldu. Sabah gazetesinin haberine göre yeni kulenin açılışı İstanbul'un fetih tarihi olan 29 Mayıs'ta yapılacak.

Dış kaplamaları tamamlanan ve peyzaj çalışmalarında da sona gelinen yeni kulenin açılışı 2019 yılının Temmuz ayında yapılması planlanmıştı.

4.5 milyon kişi tarafından ziyaret edilmesi bekleniyor

Kulenin senede 4.5 milyon kişi tarafından ziyaret edilmesi beklenirken kötü bir görüntüye sebep olan antenlerin kaldırılarak Çamlıca tepesi yeni kuleyle güzel bir görüntüye sahip oldu.

Böylece radyo vericileri tek bir yapı içerisinde toplanarak, Büyük Çamlıca'da 25, Küçük Çamlıca'da ise üç olan ve toplamda 28 antenden kaldırıldı. Küçük Çamlıca Kulesi'nde gerçekleştirilen ikinci yayın testlerinde 99 radyo eş zamanlı olarak gerçek yayın testini başarı ile geçti. Böylece bütün radyo yayınlarını Çamlıca Kulesi'ne taşınarak yayınlar buradan verilmeye başladı. 3,5 kilovatlık güçten maksimum güç 5 kilovata kadar olan ikinci testlerde başarılı sonuç alındı.

Kulenin 39 ve 40'ıncı katlarından deniz seviyesinden 393,5 ve 398metre yüksekliğinde birer restoran yer alıyor.

Seyir terasıda yapıldı

Bunların yanında kulenin 33 ve 34'üncü katlarında deniz seviyesinden 366,5 ve 371 metre yüksekte birer seyir terasıda yapıldı. Bütün çalışmaları biten kulenin açılışı 29 Mayıs'ta yapılacaktır.