Çamlıca Kulesi giriş ve restoran fiyatları

Erdoğan’ın katılımıyla açılışı gerçekleşen Çamlıca Kulesi’nin ücretleri belli oldu. Kuleye giriş ücreti tam bilette 60 TL olurken indirimli biletlerde 30 TL şeklinde belirlendi. Turistler için ise kule giriş ücreti 120 TL.

Çamlıca kulesi 369m uzunluğu ve deniz seviyesinden 587m yüksekliğiyle İstanbul'un en yüksek yapısı olma özelliğine sahip. Kulenin içindeki restoran ve kafelerde bir bardak çayın fiyatı 10 TL olarak belirlendi. Bir fincan Türk kahvesinin fiyatı ise 20 TL.

Soğuk içecekler 18 TL, limonata 22 TL olarak belirlendi. Taze sıkma meyve sularından portakal ve havuç suyunun fiyatı menüde 30 TL, yeşil elma suyu 33 TL, portakal, elma ve havuçtan oluşan karışık meyve suyu ise 39 TL.

2 kişilik serpme kahvaltı fiyatı 180 TL iken hızlı kahvaltı tabağı 70 TL oldu.