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Çamlıca Kulesi giriş ücreti ne kadar? Çamlıca Kulesi girişler ücretli mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile Çamlıca Kulesi açıldı. Vatandaşlar ziyaret etmek amacı ile gittiklerinde ne kadar giriş ücreti ödeyeceklerini merak ediyor. Çamlıca Kulesi giriş ücretli mi? Çamlıca Kulesi giriş ücretleri merak ediliyor. 29 Mayıs tarihinde açılan kule, televizyon kulesi olarak hizmet veriyor. Peki girişler ne kadar? Tüm detaylar haberimizde.

01 Haziran 2021 Salı 16:17
Çamlıca Kulesi giriş ücreti ne kadar? Çamlıca Kulesi girişler ücretli mi?
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Çamlıca Kulesi girişleri ücretli mi?

Çamlıca Kulesi, 29 Mayıs tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile açıldı. İstanbul’un görüntüsüne dahil olan Çamlıca Kulesi, hem tv kulesi hem de teras, restoran,kafe olarak vatandaşlara hizmet verecek. Bu hizmetlerin yanı sıra, girişlerin ücretli olup olmadığı merak ediliyor. 

Giriş ücreti ne kadar?

Çamlıca Kulesi giriş ücretleri henüz belirlenmedi. Hafta içerisinde ücretlerin ne kadar olduğunun açıklanması bekleniyor.

100’den fazla yayın kuruluşuna hizmet edecek

Çamlıca Kulesi, asıl kuruluş amacı olan yayıncılık hizmetine 2020 yılının Eylül ayında başladı. Aynı anda 100 radyo yayını kesintisiz ve birbirine karışmadan yayın yapabiliyor. Türkiye’nin iletişim ve yayıncılık faaliyetlerinde dünya standartlarında olabilmesi için tek verici tesis modeline geçiliyor. Dağınık halde bulunan vericiler birleştirilerek, çevre ve görüntü kirliliğinin ortadan kalkması planlanıyor.

Çevre ve görüntü kirliliğine son 

Çamlıca Tepesi’nde bulunan antenler sökülerek, tek bir noktada toplandı. Dağınık haldeki antenlerin sökülmesi ile birlikte, ortaya çıkan çirkin görüntü ve olumsuz etkiler de ortadan kalktı. İnsanlar üzerinde sağlık tehdit edici unsurlara sahip olan elektromanyetik ve görüntü kirliliğine son verildi. İstanbul’un silüeti güzelleşirken, kulede bulunan yüksek verimli anten ve verici sistemleri ile birlikte enerji tasarrufu maksimum seviyeye geldi. Bunun yanı sıra, Çamlıca Kulesi etrafına hediyelik eşya mağazaları, kafeteryalar, restoranlar ve seyir terasları kurularak, ülke ekonomisine katkı sağlanırken, turizmi canlandıran etkenlerden biri olarak hayata geçecek.


Son Güncelleme: 01.06.2021 16:17
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çamlıca KulesiIstanbulÇamlıca Kulesi Giriş ücreti
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