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Çamlıca kulesi giriş ücreti kaç lira?

İstanbul'da son zamanların en büyük ilgisini gören Çamlıca Kulesi giriş ücretlerinin ne kadar olduğu merak ediliyor. İstanbul'un en büyük yapısı olan Çamlıca Kulesi'nden İstanbul manzarası izlenebilmektedir. Halk tarafından büyük ilgi gören Kule'de restoran,kafe gibi hizmetler de yer almaktadır. Çamlıca Kulesi'ni ziyaret etmek isteyenlerin en çok araştırdığı konu giriş ücreti oldu. Çamlıca Kulesi giriş ücretleri ne kadar? Tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.

03 Haziran 2021 Perşembe 12:35
Çamlıca kulesi giriş ücreti kaç lira?
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Çamlıca Kulesi giriş ücreti ne kadar?

Kulenin uzunluğu 369 metre ve deniz seviyesinden 587 metre yüksekte bulunuyor. İstanbul’un en yüksek yapısı olan kule, ziyaretçilerini bekliyor. Kulenin 4 katı yerin altında bulunmaktadır. Her biri 4,5 metre yüksekliğinde ve 49 kattan oluşan kule büyük ilgi çekiyor. Kulenin 33 ve 34. katlarında deniz seviyesinden 366,5 ve 371 metre yüksekliğinde iki seyir terası bulunmaktadır. Bu seyir teraslarına çıkmak asansörle yaklaşık olarak 1 dakika sürmektedir. Kuleye giriş ücretleri ise tam 60 TL ve indirimli 30 TL olarak belirlendi. Çamlıca Kulesi’nden Tarihi Yarımada, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Çamlıca Cami, Adalar seyredilebilmektedir. Kuleyi bilet alarak rahatlıkla gezebilirsiniz. Çamlıca Kulesi tarihi açıdan önemli bir simge olan laleden esinlenilerek yapılmıştır. Pazar günleri kapalı olan kule, 10.00 – 21.00 saatlerinde açık olacak.

PTT Kule A.Ş kuleye ulaşım hakkında bilgi verdi. Yapılan açıklama da ‘  Tam ücretimiz 60 TL, indirimli ücretimiz ise 30 TL olarak sunulmaktadır. Kulemize ulaşmak isteyen vatandaşlarımız toplu taşıma imkanlarını kullanabilirler. Metrolardan ve değişik güzergahlardan vatandaşlarımızı buraya taşımakla alakalı iki güzergah oluşturduk. Güzergahımızdan bir tanesi Çamlıca Camii’den başlayan güzergahla kulemize ulaşabiliyor. İkincisi ise Altunizade ve Acıbadem metrodan da vatandaşlarımızı kulemize taşıyor olacağız’ denildi.


Son Güncelleme: 03.06.2021 12:35
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Çamlıca Kulesi Giriş ücretiİstanbul Çamlıca Kulesi
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