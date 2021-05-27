Camisi yıkılan yalnız minare görenleri hayrete düşürüyor

’ya bağlı olan Battalgazi ilçesinde 12 sene önce camisi yıkılan birtek başına ayakta duruyor. Malatya’da dünyada eşi benzeri görülmemiş bir olay yaşandı. Camisi yıkılan minare uzun yıllardır ayakta duruyor. Minareyi yalnız görenler şaşırıyor.

Hanımın Çiftliği Mahallesi civarında bulunan merkez caminin yıkılmasından sonra minare tek başına ayakta kalmıştı. Cami, bölge nüfusunun ihtiyaçlarına cevap veremiyordu. Bundan dolayı ömrünün tamamladığı için yıkım kararı alınmıştı. Cami 2009 yılında yıkıldı ancak minaresine dokunulmadı. Bundan dolayı minarenin tek başına kalması görenleri hayrete düşürüyor. Mahalle muhtarı Yusuf Dönmez, caminin 50 sene önce yapıldığını ce 12 sene evvel yıkıldığını söyleyerek, yerine yeni büyük bir cami inşa edildiğini, yıkılan camiden geriye tek başına bu minarenin kaldığını söyledi.