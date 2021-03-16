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Caminin ses sistemini kefene sarıp çaldılar!

Akıl almaz olay Diyarbakır'da yaşandı. Öğlen saatlerinde camiye giren hırsız, caminin ses sistemini kefene sarıp çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

16 Mart 2021 Salı 20:01
Caminin ses sistemini kefene sarıp çaldılar!
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'Pes' dedirten hırsızlık olayı geçtiğimiz günlerde Diyarbakır Bağlar ilçesinde yaşandı.

İlçedeki bir camide görevli imam öğlen vakti geldiğinde camiye girdi ve ses sisteminin bulunduğu odaya öğle ezanını okumak için girdi. Caminin ses sisteminin yerinde olmadığını gören imam durumdan şüphelendi ve caminin içini 24 saat kaydeden güvenlik kameralarını inceleyince akıl almaz görüntüleri gördü.

SES SİSTEMİNİ KEFENE SARDI, ÇALDI

Camiye öğle vakitlerinde giren bir kişi caminin yaklaşık 8 bin lira değerindeki ses sistemini söküp, yanında getirdiği kefene sardı ve caminden çıkarak kayıplara karıştı.

Olayın polise intikal etmesiyle ekipler ses sistemini kefene sarıp çalan hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

 

 

 

 



Son Güncelleme: 16.03.2021 20:01
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Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırCamiHırsızlıkSes Sistemini çaldılar
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