Camilerde Cuma namazı ve bayram namazı kılınacak mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı, yürüme mesafesinde olanlere gidilebileceğini, şimdilik kapanmanın olmadığını açıkladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni bir döneme girildiğini söyledikten sonra camilerle ilgili açıklama yaptı. Soylu, vatandaşların kendi mahallelerindeki camilere gidebileceğini ve ibadetlerini yapabileceklerini açıkladı.