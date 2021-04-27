Son Güncelleme: 27.04.2021 17:31
Camilerde Cuma namazı ve bayram namazı kılınacak mı?
Türkiye’de etkisini yoğun bir şekilde göstermeye devam eden Covid-19 sebebiyle dün akşam Kabine toplantısı yapıldı. Toplantıda alınan kararlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. 17 gün sürecek olan tam kapanmanın duyurulmasının ardından vatandaşların aklında soru işaretleri oluştu. Camilerin açık olup olmayacağı, Cuma ve bayram namazının kılınıp kılınmayacağı büyük merak konusu oldu. Detaylar haberimizde...
27 Nisan 2021 Salı 17:31