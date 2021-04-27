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Camilerde Cuma namazı ve bayram namazı kılınacak mı?

Türkiye’de etkisini yoğun bir şekilde göstermeye devam eden Covid-19 sebebiyle dün akşam Kabine toplantısı yapıldı. Toplantıda alınan kararlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. 17 gün sürecek olan tam kapanmanın duyurulmasının ardından vatandaşların aklında soru işaretleri oluştu. Camilerin açık olup olmayacağı, Cuma ve bayram namazının kılınıp kılınmayacağı büyük merak konusu oldu. Detaylar haberimizde...

27 Nisan 2021 Salı 17:31
Camilerde Cuma namazı ve bayram namazı kılınacak mı?
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Diyanet İşleri Başkanlığı, yürüme mesafesinde olan camilere gidilebileceğini, şimdilik kapanmanın olmadığını açıkladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni bir döneme girildiğini söyledikten sonra camilerle ilgili açıklama yaptı. Soylu, vatandaşların kendi mahallelerindeki camilere gidebileceğini ve ibadetlerini yapabileceklerini açıkladı. 




Son Güncelleme: 27.04.2021 17:31
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CamiCamilerCuma NamazıBayram NamazıKılınacak Mı
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