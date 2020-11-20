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Camiler ibadete açık mı, 65 yaş üstü camiye gidebilir mi?

Korona virüsün ülkemizde giderek artmasının ardından Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısında yeni kararlar alındı. Bu kararlarla beraber 65 yaş üzerine alınmış olan sokağa çıkma sınırlamasına ek olarak yeni kararlar alındı.

20 Kasım 2020 Cuma 19:10
Camiler ibadete açık mı, 65 yaş üstü camiye gidebilir mi?
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Korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üzerine ve 20 yaşa altına getirilen sokağa çıkma kısıtlaması ile bu yaş aralığındaki kişilere saat 10 ile 16 arasında sokağa çıkma izni verilirken geri kalan saatlerde sokağa çıkmaları yasaklandı. Yasağın ardından özellikle 65 yaş ve üzeri vatandaşlar camiye gitmelerinin serbest olup olmadığını araştırmaya başladı. 


65 Yaş ve üzeri Vatandaşlar Camiye Gidebiliyor mu? 

20 yaş altına ve 65 yaş üzerine yapılan düzenleme ile belirlenen sokağa çıkma saatleri Cuma namazı saatini içinde bulunduruyor. Bu sebeple Cuma namazına gidebiliyorlar. Dİyanet İşleri başkanlığı  konuyla ilgili açıklama yaparak, pandemi sürecinde hastalığın bu denli çok olması sebebi ile 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlıklara sahip bireylerin namazlarını evlerinde kılmalarını rica etti. 

 



Son Güncelleme: 20.11.2020 19:10
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Anahtar Kelimeler:
Cami65yaşüzeri
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