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Camiler açık mı, 7 Mayıs cuma namazı camilerde kılınacak mı?

Ülkemizde uygulanan tam kapanma nedeniyle, camilerin açık olup olmadığı merak ediliyor. Camiler açık mı? Namazı cemaatle kılmak isteyen vatandaşlar 7 Mayıs Cuma gününde Cuma namazının camilerde kılınıp kılınmayacağını araştırmaktadır. 7 Mayıs Cuma günü Cuma namazı camilerde kılınabilecek mi? Bu haberimizde merak edilen soruların cevaplarını sizler için derledik. İşte Camiler hakkında detaylar...

06 Mayıs 2021 Perşembe 12:40
Camiler açık mı, 7 Mayıs cuma namazı camilerde kılınacak mı?
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu camilerle ilgili konuya açıklık getirdi. Bakan Süleyman Soylu, vatandaşların kendi mahallesinde bulunan camilere gidebileceğini aktardı.

Cuma namazı tam kapanmada camilerde kılınacak mı?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da konuyla alakalı açıklamalarda bulundu. Bakan Erbaş, kapanma süresince vatandaşların camilerde cemaatle namaz kılabileceğini aktardı. Teravih namazı haricinde vakit ve Cuma namazlarının camilerde kılındığını aktardı. Ayrıca ,maskeye,mesafeye,temizlik ve diğer kurallara uyulmasını istedi.




Son Güncelleme: 06.05.2021 12:40
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