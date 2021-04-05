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Camide kilitli kaldı, polisten yardım istedi

Karaman'da cemaat ile birlikte yatsı namazı kıldıktan sonra cami kapısı üzerinde kilitlenen 44 yaşındaki Rıza Ergin polisten yardım istedi.

05 Nisan 2021 Pazartesi 00:44
Camide kilitli kaldı, polisten yardım istedi
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Gelen habekere göre Karaman'da yaşayan 44 yaşındaki Rıza Ergin isimli kişi bu akşam cemaat ile birikte yatsı namazını kılmak için mahallesinde bulunan camiye gitti.

Namaz sona erdikten sonra camide görevli imam herkesin camiden çıktığını düşündü ve kimseyi göremeyince cami kapısını kilitleyip camiden ayrıldı.

Bu sırada cami içerisinde ibadetine devam eden Ergin, ibadeti sonra erince camiden çıkmak istedi ve kapının üzerine kilitlendiğini anladı.Bir süre kapıyı açmayan çalışan Ergin başarılı olamayınca polisten yardım istedi.

Kısa süre içinde camiye gelen polis içeride yanlışlıkla kilitli kalan Ergin'i cami imamına haber vererek içeriden çıkardı. Camiden çıkan Ergin, ibadeti sona erince camiden çıkmak istediğini , ve kapının üzerine yanlışlıkla kilitlendiğini söyledi. Ergin yaklaşık 1 saat içeride kilitli kaldığını sözlerine ekledi.



Son Güncelleme: 05.04.2021 00:44
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Anahtar Kelimeler:
KaramanCamide Kilitli Kaldı
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