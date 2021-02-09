Cami lojmanında çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

1 kişinin can verdiği, 2 kişinin yaralandığı yangın faciası akşam saatlerinde Manisa Akhisar'da yaşandı.

İlçeye bağlı Akselendi mahallesinde bulunan camideki inşaat işlerini bitiren 3 işçi geceyi geçirmek için lojmanlarına gitti ve ısınmak için sobayı yaktı. Sobanın aniden yanmasıyla birlikte alevle dışarıya sıçradı ve işçilerin içinde bulunduğu lojman aniden alevlere teslim oldu.

Olayı görenlerin haber vermesiyle birlikte yangının olduğu bölgeye itfaiye ve 112 sağlık personeli yönlendirildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri kısa süren çalışma sonrasında yangını kontrol altına aldı. Yapılan incelemede lojmanda bulunan 55 yaşındaki Yüksel Bilgin'in hayatının kaybettiği, Diğer iki işçini ise yaralandığı belirlendi.

Yaralı olarak kurtarılan 54 yaşındaki ERdoğan Yıldırım ve 55 yaşındaki Atilla Akın yapılan ilk müdahaleden sonra devlet hastanesine kaldırıldı.