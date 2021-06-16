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Cami cemaati çeşitleri ve türleri neler? Kaç çeşit Cemaat vardır? İmamın arkasında duranlara ne ad verilir?

Cami cemaati çeşitleri ve türleri neler? Kaç çeşit Cemaat vardır? İmamın arkasında duranlara ne ad verilir? Herkes tarafından Cami Cemaati çeşitleri ve türleriyle beraber kaç çeşit cemaat olduğu merakla araştırılıyor.

16 Haziran 2021 Çarşamba 00:28
Cami cemaati çeşitleri ve türleri neler? Kaç çeşit Cemaat vardır? İmamın arkasında duranlara ne ad verilir?
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Herkes tarafından Cami Cemaati çeşitlerinin ve türlerinin neler olduğu ve kaç çeşit Cemaatin olduğuyla beraber imamın arkasında duranlara ne ad verildiği merakla araştırılıyor.

Cami Cemaati çeşitleri ve türleri neler? Kaç çeşit Cemaat var? İmamın arkasında duranlara ne ad verilir?

İmamın arkasında durarak namaz kılan kişilere Muktedi adı verilir. Muktedi üç kısma ayrılır;

Müdrik

: Namazın her rekatını imamla beraber kılan kimselere denir.

Lahik

:  Namaza imam ile beraber başladığı hâlde, uyku, sıkışıklık ve abdest bozulması gibi sebeplerle cemaati tamamen veya kısmen kaçıran kimseye “lahik” denir. Lahik, kaçırdığı şeylerde Kur’an okumaz, sehiv secdesi de yapmaz. Önce mümkünse geçirdiği rekâtları veya rükünleri yapar, sonra imama uyarak onunla selam verir. Geçirdiklerini tamamladığı zaman imama yetişemeyeceğini anladığı vakit hemen imama uyar. İmamın namazı bitirmesinin ardından kaçırmış olduğu rekatları ve rükünleri yerine getirir.

Mesbuk

: İmama, ilk rekatın rükuundan sonra uyan kimseye denilir. Mesbuk, imamın selam vermesinin ardından kılması gereken rekatlarda kıraata göre, namazın öncesini, oturuşa göre de namazının sonunu yerine getirerek yetişemediği rekatları tek başına kılmaktadır.

 


Son Güncelleme: 16.06.2021 00:28
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CamiCemaatNamaz
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