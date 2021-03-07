Camdaki yağmur lekeleri nasıl çıkarılır? Alternatif leke çıkarıcı çözümler

Yağmur lekesi nasıl çıkar?

Hızlı müdahale ederseniz cam üzerindeki yağmur lekelerini rahatlıkla çıkarabilirsiniz. Araç içerisindeki cam sayısı ve yüzey sayısı az olduğu için lekelerin temizlenmesi daha kolaydır. Ancak her yağmur yağdığında camlar temizlenemeyeceği için yağmur damlası lekelerini basit bir bezle temizlemek imkansızdır. Kalan mineraller rüzgar ve güneş ışığının etkisi altında hızla kurur, pencerelerde pürüzlü bir doku ve puslu bir görünüm bırakır.

Limon tuzu ile yağmur lekesi temizliği

Limon tuzu, yağmur lekelerini çıkarmak için kullanılabilecek en etkili bileşenlerden biridir. Asit, sertleşmiş mineral kalıntılarını yumuşatabilir. Bir kaseye 2-3 yemek kaşığı limon tuzu ve su ekleyin. Limon tuzunu tamamen çözmek için iyice karıştırın. Ardından karışımı emici bir bezle cam yüzeyin tamamına yayın. 1-2 saat bekledikten sonra tüm yüzeyi temizlemek için mikrofiber bez veya gazete ile silin. Duş camını temizlerken de aynı yöntem kullanılabilir.

Sirke ile yağmur lekesi temizliği

Özel cam kireç sökücü kullanabilirsiniz

Sirke, limon tuzu gibi tortuyu yumuşatmak için kullanılabilir. Bire bir sirke ve su karışımı hazırlayın. Beyaz sirke kullanabilirsiniz. Ardından tüm yüzeyi yumuşak emici bir bezle ıslatın. Karışımı bir sprey şişesinde de hazırlayabilirsiniz. Bu nedenle daha kolay uygulayabilirsiniz. Kuruduktan sonra yüzeyi tekrar nemlendirin. Ellerinizin üzerindeki kireç kalıntısının yumuşayıp yumuşamadığını kontrol edin. Yüzeydeki sert tortular çözüldüğünde camı silerek temizleme işlemini sonlandırabilirsiniz.

Sirke veya limon tuzu ile uğraşmak istemiyorsanız, kireç lekeleri için özel olarak formüle edilmiş bir cam temizleyici kullanabilirsiniz. Bununla birlikte, geleneksel cam temizleyicileri kireç lekelerini kaldıramaz. Su lekelerini çıkarabilen bazı özel cam temizleyiciler vardır. Cam üzerindeki lekeleri kısa sürede çıkarmak için temizleyiciler kullanabilirsiniz.Bu temizleyicilerin çoğu sprey şeklindedir.

Buharlı temizleyici ile su lekelerini çıkarma

Güçlü bir buharlı temizleyici, camdaki sert su lekelerini kısa sürede yumuşatabilir. Buharı doğrudan kuru cama uygulayın. Buharlı temizleyici bir cam temizleyiciyle birlikte gelirse, onu son adımda kullanın. Yapmanız gereken ilk şey, buharın kireç kalıntısını yumuşatmasına izin vermektir. Gerekirse, buhar püskürtme işlemini birkaç kez tekrarlayın. Kireç kalıntısı çözüldükten sonra pencereyi silip kurutabilirsiniz.

Camdaki yağmur lekelerini temizlerken dikkat edilmesi gerekenler

Suyun buharlaşmasıyla geride kalan mineraller nedeniyle kireç tabakasında yağmur damlaları oluşur. Diğer kireç çözücü temizlik ürünleri ile lekeleri çıkarmayı düşünebilirsiniz. Ancak bu temizleyiciler genellikle aşındırıcıdır. Aksi takdirde cam yüzey çizilebilir ve bulanıklaşabilir. Bu nedenle doğal temizlik malzemeleri veya özel cam temizleyiciler dışında başka bir ürün kullanmayın. Camın üzerindeki yağmur lekelerini çıkardıktan sonra, uzun süre pürüzsüz ve parlak kalması için yağmur spreyi kullanabilirsiniz. Yağmura dayanıklı sıvı, su damlacıklarının cama yapışmasını ve kalıcı lekeler oluşturmasını engeller.