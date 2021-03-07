İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler ilk müşterilerini karşıladı!
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler...
WhatsApp’ın masaüstü uygulamasına sesli ve görüntülü arama özelliği geldi!
WhatsApp’ın masaüstü uygulamasına sesli ve...
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
O kentte vatandaşlardan tam kapanma talebi geldi!
O kentte vatandaşlardan tam kapanma...

Camdaki yağmur lekeleri nasıl çıkarılır? Alternatif leke çıkarıcı çözümler

Kış aylarından yeni çıkmamızla birlikte yağmurlar hala devam etmektedir. Yağmur suyu ise bölgelerde farklılık göstermektedir. Yağmur damlalarının kurumasının ardından leke olarak camlarda kalmaktadır. Cam lekesinin çıkması için de birçok alternatif vardır.

07 Mart 2021 Pazar 03:16
Camdaki yağmur lekeleri nasıl çıkarılır? Alternatif leke çıkarıcı çözümler
Takip Et:

Yağmur lekesi nasıl çıkar?

Hızlı müdahale ederseniz cam üzerindeki yağmur lekelerini rahatlıkla çıkarabilirsiniz. Araç içerisindeki cam sayısı ve yüzey sayısı az olduğu için lekelerin temizlenmesi daha kolaydır. Ancak her yağmur yağdığında camlar temizlenemeyeceği için yağmur damlası lekelerini basit bir bezle temizlemek imkansızdır. Kalan mineraller rüzgar ve güneş ışığının etkisi altında hızla kurur, pencerelerde pürüzlü bir doku ve puslu bir görünüm bırakır.

Limon tuzu ile yağmur lekesi temizliği

Limon tuzu, yağmur lekelerini çıkarmak için kullanılabilecek en etkili bileşenlerden biridir. Asit, sertleşmiş mineral kalıntılarını yumuşatabilir. Bir kaseye 2-3 yemek kaşığı limon tuzu ve su ekleyin. Limon tuzunu tamamen çözmek için iyice karıştırın. Ardından karışımı emici bir bezle cam yüzeyin tamamına yayın. 1-2 saat bekledikten sonra tüm yüzeyi temizlemek için mikrofiber bez veya gazete ile silin. Duş camını temizlerken de aynı yöntem kullanılabilir.

Sirke ile yağmur lekesi temizliği

Sirke, limon tuzu gibi tortuyu yumuşatmak için kullanılabilir. Bire bir sirke ve su karışımı hazırlayın. Beyaz sirke kullanabilirsiniz. Ardından tüm yüzeyi yumuşak emici bir bezle ıslatın. Karışımı bir sprey şişesinde de hazırlayabilirsiniz. Bu nedenle daha kolay uygulayabilirsiniz. Kuruduktan sonra yüzeyi tekrar nemlendirin. Ellerinizin üzerindeki kireç kalıntısının yumuşayıp yumuşamadığını kontrol edin. Yüzeydeki sert tortular çözüldüğünde camı silerek temizleme işlemini sonlandırabilirsiniz.

Özel cam kireç sökücü kullanabilirsiniz

Sirke veya limon tuzu ile uğraşmak istemiyorsanız, kireç lekeleri için özel olarak formüle edilmiş bir cam temizleyici kullanabilirsiniz. Bununla birlikte, geleneksel cam temizleyicileri kireç lekelerini kaldıramaz. Su lekelerini çıkarabilen bazı özel cam temizleyiciler vardır. Cam üzerindeki lekeleri kısa sürede çıkarmak için temizleyiciler kullanabilirsiniz.Bu temizleyicilerin çoğu sprey şeklindedir.

Buharlı temizleyici ile su lekelerini çıkarma

Güçlü bir buharlı temizleyici, camdaki sert su lekelerini kısa sürede yumuşatabilir. Buharı doğrudan kuru cama uygulayın. Buharlı temizleyici bir cam temizleyiciyle birlikte gelirse, onu son adımda kullanın. Yapmanız gereken ilk şey, buharın kireç kalıntısını yumuşatmasına izin vermektir. Gerekirse, buhar püskürtme işlemini birkaç kez tekrarlayın. Kireç kalıntısı çözüldükten sonra pencereyi silip kurutabilirsiniz.

Camdaki yağmur lekelerini temizlerken dikkat edilmesi gerekenler

Suyun buharlaşmasıyla geride kalan mineraller nedeniyle kireç tabakasında yağmur damlaları oluşur. Diğer kireç çözücü temizlik ürünleri ile lekeleri çıkarmayı düşünebilirsiniz. Ancak bu temizleyiciler genellikle aşındırıcıdır. Aksi takdirde cam yüzey çizilebilir ve bulanıklaşabilir. Bu nedenle doğal temizlik malzemeleri veya özel cam temizleyiciler dışında başka bir ürün kullanmayın. Camın üzerindeki yağmur lekelerini çıkardıktan sonra, uzun süre pürüzsüz ve parlak kalması için yağmur spreyi kullanabilirsiniz. Yağmura dayanıklı sıvı, su damlacıklarının cama yapışmasını ve kalıcı lekeler oluşturmasını engeller.



Son Güncelleme: 07.03.2021 03:16
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
YağmurYağmur LekesiCamCamsil
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İSDEM kullanım klavuzu ve denetimleri belli oldu
İSDEM kullanım klavuzu ve denetimleri belli oldu
Açık Kapı Uygulaması kapatıldı ne demektir?
Açık Kapı Uygulaması kapatıldı ne demektir?
'Pandemi Yardım Parası Kapsam Dışına Çıktı' Ne Demek?
'Pandemi Yardım Parası Kapsam Dışına Çıktı' Ne Demek?
2021 PTT memur ve personel alım ilanı yayınlandı mı? Başvuru şartları neler?
2021 PTT memur ve personel alım ilanı yayınlandı mı? Başvuru şartları neler?
Askerlikte çarşı izinleri hangi gün ve kaç saat verilmektedir? Çarşı izinlerine kimler çıkabilir?
Askerlikte çarşı izinleri hangi gün ve kaç saat verilmektedir? Çarşı izinlerine kimler çıkabilir?
Skoda 2021 model SuperB Mart ayı fiyat listesi!
Skoda 2021 model SuperB Mart ayı fiyat listesi!

Popüler Haberler

Camdaki yağmur lekeleri nasıl çıkarılır? Alternatif leke çıkarıcı çözümler
Bisiklet kredisi veren bankalar ve şartları 2021
Ayak bileği burkulmasına ne iyi gelir? Ayak bileği burkulmasında ne yapmalıyız?
Tarifeye ek telefon nasıl alınır? Tarifeye ek telefon fiyatları sorgulama
Bankaların güncel konut kredisi faiz oranları ve vadeleri 7 Mart 2021 Pazar
Green card başvuruları ne zaman açıklanacak? 2021 Green card başvurusu için gerekli belgeler
Hırdavat bayiliği veren firmalar hangileri? 2021
İSDEM kullanım klavuzu ve denetimleri belli oldu
İşsiz olanlara karşılıksız 1300 TL işsizlik maaşı ödemesi!
Akbank 10 Bin TL anında onaylı kredi ödeme tablosu ve faiz oranları
Yasak Elma Hilmi kimdir? Gerçek adı nedir? Cavit Çetin Güner hakkında bilgiler
Game of Thrones dizisi House of the Dragon dizisi ne zaman yayınlanacak? House of the Dragon yayın tarihi belli oldu!
Emeklilere müjdeli haber! Ek 637 TL gelir!
Zuhal Topal'la Sofrada yarışmacı Pınar Çiçek kimdir?
Çağrı Atakan diskalifiye edildi mi? Çağrı Atakan diskalifiye mi olacak?
Emekli maaş hesaplama: 4a SSK-BAĞKUR E-devlet emekli maaşı sorgulama
ING Bank 30 bin TL gelir belgesiz kredi fırsatı
Sıcaklara en iyi vantilatör modelleri 2021 hangileridir?
Kimler emekli ek ödemesi alabilir? Emekli ek ödemeleri artırılacak mı?
Sicil affı ne zaman çıkacak ve kimleri kapsayacak? 7 Mart 2021 Pazar Sicil affı son dakika gelişmeleri
Emekliye intibak ne zaman ödenecek? İntibak yasası son durum nedir, tarih belli oldu mu?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.