Çamaşır suyu lekesi en kolay nasıl çıkar?

Temizlik olarak her zaman en üstte yer alan çamaşır suyu, etkililiği ve temizleyici özelliği ile yıllardır temizlik ürünlerinde tercih edilmeye devam ediyor. Kötü yönü ise çamaşır suyunun bulaştığı zaman beyaz leke bırakması.



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Çamaşır suyu lekesi çıkar mı?

İmkânsız gibi görünen çamaşır suyunun lekesini artık çıkarmak kolay. Bir kap içerisine az miktarda metil alkol ve pamuk yardımı ile leke olan yere sürüldüğü taktirde 1 gece bekletilirse ve daha sonra düşük derecede yıkanırsa sevdiğiniz kıyafetler kurtarılabilir. İşlemi yaparken mutlaka eldiven kullanılmalı.