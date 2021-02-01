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Çamaşır suyu lekesi en kolay nasıl çıkar?

Çamaşır suyu; diğer temizlik ürünlerinden ne kadar etkili olsa da bir o kadar tehlikeli. Hijyen anlamında daha etkili olan çamaşır suları, temizlik malzemelerinin başında gelirken şikâyet anlamında da bir numara. Mikropları öldürdüğünü inandığımız çamaşır suları kıyafetlere bulaşınca geçmediğini hepimiz biliyoruz peki çamaşır suyu lekesini çıkarmak mümkün mü? Çamaşır lekesi çıkarmanın kolay yolu nedir?

01 Şubat 2021 Pazartesi 22:00
Çamaşır suyu lekesi en kolay nasıl çıkar?
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Temizlik olarak her zaman en üstte yer alan çamaşır suyu, etkililiği ve temizleyici özelliği ile yıllardır temizlik ürünlerinde tercih edilmeye devam ediyor. Kötü yönü ise çamaşır suyunun bulaştığı zaman beyaz leke bırakması.

Çamaşır suyu lekesi çıkar mı?

İmkânsız gibi görünen çamaşır suyunun lekesini artık çıkarmak kolay. Bir kap içerisine az miktarda metil alkol ve pamuk yardımı ile leke olan yere sürüldüğü taktirde 1 gece bekletilirse ve daha sonra düşük derecede yıkanırsa sevdiğiniz kıyafetler kurtarılabilir.  İşlemi yaparken mutlaka eldiven kullanılmalı.

 



Son Güncelleme: 01.02.2021 22:00
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Anahtar Kelimeler:
çamaşır SuyuLeke
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