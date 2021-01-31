Çamaşır deterjanı seçimi yapılırken hangi tip deterjan alınmalı? Sıvı, toz, ve kapsül deterjanlar arasında hangisi daha iyi?

Çamaşırları Yıkamak İçin Hangi Tür Deterjan Seçimi Yapılmalı? Toz, Sıvı Ve Kapsül Hangi Deterjan İyi?

Çamaşır deterjanı üretimi yapan firmalar, günümüzde pek çok ihtiyacı karşılamaya yönelik seçenekler yaratsa da bu tür seçimlerde herkesin kafası karışıyor. Vatandaşlar deterjan satın alırken veya kullandıkları deterjanların performanslarından memnun kalmadıkları zaman en iyi çamaşır deterjanını aramaya başlıyorlar. Çamaşır deterjanları, kir, leke ve kokuları uzaklaştırmaya yarayan benzer bileşenleri içerse de toz, sıvı ve kapsül deterjanların bazı farkları, avantaj ve dezavantajları var. Herkes en iyi deterjanı seçmek için nasıl bir yol izleyeceğini merakla araştırıyor.

Toz Çamaşır Deterjanı İyi Midir?

Hala günümüzde herkes tarafından en çok tercih edilen toz deterjanlar çamaşır makinesi için üretilen deterjanların ilk formunu oluşturuyor. Herkeste bu toz deterjanı kullanmaktan vazgeçmiyor. Her ne kadar tüm deterjan tipleri benzer aktif bileşenleri içerse de kullanıcılar toz deterjanların beyazlar üzerindeki lekeleri çıkartmada ve beyazlığı korumada daha başarılı bir deterjan türü olarak yerini koruyor.

Toz Deterjanın Avantajları:

Her bir çamaşır yükü başına daha düşük maliyet içerir.

Çimen, çamur gibi lekeleri çıkarmada daha başarılıdır.

Ağartıcı içeren formüller beyaz çamaşırlardaki lekeleri daha iyi çıkarır.

Sıvı deterjanlara kıyasla ambalajları çevreye daha az zarar verir.

Toz Deterjanın Dezavantajları:

Ağır ambalajların taşınması ve muhafazası zordur. Deterjanın topaklanmaması için nemsiz bir ortamda saklanmalıdır.

Düşük sıcaklıklarda kalıntı bırakabilir.

Lekelerde ön işlem yapmak için macun kıvamına getirmek gerekir. Bu da ekstra zahmetli bir işlem anlamına gelir.

Sıvı Çamaşır Deterjanı İyi Midir?

Sıvı çamaşır deterjanının tarihi çok eskilere dayanıyor. Yaklaşık olarak 1950’li yıllarda piyasa çıkan bu deterjan, herkese kolay kullanım avantajı sağlıyor. Bu kolaylığından dolayı piyasadaki payını her geçen gün arttırmayı başarıyor. Sıvı deterjanlar toz deterjanlarla aynı bileşenlere sahip olsalar da bu deterjan türünde kendi yönüyle avantajları ve dezavantajları bulunuyor.

Sıvı Deterjanın Avantajları;

Herkes tarafından kolaylıkla kullanılabilir. Ölçüm kapağı ile birlikte gelir ve doğru miktar ayarlandığı müddetçe oldukça iyi temizleme performansı sunar.

Genellikle şişe ambalajlarda sunulur. Kolay taşınabilir ve muhafaza edilebilir.

Lekelerde ön işlem yapmak çok kolaydır. Doğrudan lekeye uygulanabilir.

Tüm sıcaklıklarda çözünür ve kalıntı bırakmaz.

Çamaşır miktarına göre kolay ölçü ayarlama imkanı sunar.

Yünlü ve ipek gibi hassas çamaşırlar için en iyi seçenektir. Bebek giysileri için de kumaşa nüfuz edip kalıntı bırakma riski taşıyan toz deterjanlara göre daha güvenilirdir.

Sıvı Deterjanın Dezavantajları;

Toz deterjana göre yıkama başı maliyeti daha yüksektir.

Bazı lekelerde toz deterjan kadar etkili değildir. Beyaz çamaşırlarda ağartıcı özelliği sınırlıdır.

Plastik şişeler, çevreye daha fazla zarar verir. Fakat son yıllarda torba ambalajla sunulması çevre açısından olumlu bir gelişmedir.

Kapsül Çamaşır Deterjanı İyi Midir?

Günümüzde piyasaya çıkma tarihi çok yeni olan kapsül çamaşır deterjanlar, kolay kullanımı olan, tek seferde yıkamada pratiklik sunan deterjanlardır. Suyla buluştuğunda kendi kendine eriyen tek dozluk ambalajlar halinde olan ve konsantre sıvı deterjan içeren deterjan türüdür. Tüm deterjan türlerinde olduğu gibi, beyazlar ve renkliler için ayrı bileşenlerle formüle edilerek piyasaya sunuluyor.

Tambur içine yerleştirilerek kullanılan kapsüller, hijyenik ve pratik kullanım imkanı sunar. Toz ya da sıvı deterjanda olabilecek dökülme, ele bulaşma gibi sorunları ortadan kaldırır.

Doğru miktarda çamaşır yükü ile en ideal sonuçları verir. Doz aşımını önler.

Hassas çamaşırlar ve bebek giysileri için güvenli kullanım sunar.

Düşük sıcaklıklarda etkili performans sunar.

Kolay taşıma ve depolama avantajına sahiptir.

Kapsül Deterjanın Avantajları;

Kapsül Deterjanın Dezavantajları;

Tek kullanımlık kapsül deterjanların maliyeti yüksektir. Dolayısıyla toz ve sıvı deterjanlara göre daha pahalıdır.

Deterjan miktarı ayarlanamadığı için az miktarda çamaşır yıkarken doz aşımına sebep olur.

Kapsül deterjanla, ön leke çıkarma işlemi yapılamaz.

Kapsüller renkli ve dikkat çekici görünümleriyle çocuklar için zehirlenme tehlikesi oluşturabilir.

Çamaşır Deterjanı Seçimi Yaparken Nelere Dikkat Edilmeli?

Çamaşır deterjanı seçimi yapılırken, kendinize ve çamaşırlarınıza en uygun olan deterjanı seçmek gerekir. İnsanlar kullanım alışkanlıklarına ve ihtiyaçlarını göz önüne alarak deterjan seçimi yapmalıdırlar. Eğer çok aşırı lekeli çamaşırlarla uğraşılıyorsa veya beyaz çamaşırlar çok varsa ağartıcı içeren toz deterjan kullanmak en iyi seçim olacaktır. Renkli çamaşırlar için sıvı deterjan hem renkleri korur hem de kolaylık sağlar. Deterjan bir nevi ne tür çamaşırlarla uğraşıldığına göre tercih edilmelidir. Bunun yanı sıra yoğun çalışma temposuna sahip insanlar en kolay ve en etkili deterjanı seçmelidirler.

Enerji tasarrufu ve renklerin korunması için düşük sıcaklıklarda yıkama yapıyorsanız sıvı deterjan daha iyi çalışmaktadır.

Eğer bebeğiniz var ise sıvı bebek deterjanı kullanmak daha sağlıklı olacaktır. Çünkü yıkanmanın ardından kumaşın üzerinde kalan deterjan kalıntıları bebeğinizin cildine zarar verebilir.

Yünlüler, ipek ve kadife gibi kumaşlar sıvı deterjanla yıkanmalıdır. Yorgan gibi hacimli çamaşırlar için de sıvı deterjan daha iyi sonuç verir. Büyük ve hacimli eşyalar tambur içinde daha az boşluk bırakacağı için toz deterjanlar yeterince erimeyebilir.

Deterjan bileşenleri, yüzey aktif maddeler, enzimler, ağartıcı, renk koruyucu, koku giderici gibi ek katkı maddelerinden meydana gelmektedir. Lekeli çamaşırlar için çok enzim içeren sıvı ve toz deterjan kullanmak daha iyi olacaktır. Deterjanlar genel oalrak farklı enzimler içerirler, bunun sebebi ise her çeşit lekeye karşı en uygun çözümün üretilmesidir. Herkes kendi çamaşırındaki oluşan lekelere göre deterjan seçimi yapabilir.

Yapılan araştırmalarda ise, toz deterjanlar; çimen kan ve çamur gibi lekelere daha etkilidir. Sıvı deterjanlar ise yağ lekelerinde daha başarılı bir performans sergilerler. Deterjanlar sürekli yeni teknolojilerle geliştirildiği için evinizde en iyi sonuçları almanın yolu da daha fazla denemeden geçiyor.

Bunların yanı sıra çamaşırların her biri ayrı kumaşa sahip olmasından dolayı aynı renkte olsalar bile kumaşlarını aynı olacak şekilde yıkamak hem kalıntılar kalmasına hem de kumaşların yıpranmasına engel olacaktır.

Her ne kadar fazla deterjan kullanılırsa kullanılsın bu bir çözüm yolu değildir. Bu giysilerin üzerinde kalıntılar oluşmasına bazen de etkisini kaybederek hala lekelerin yerinde kalmasına neden olur.