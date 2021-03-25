Cam filmi hangi araçlara yasak, hangi araçlarda serbest? Araçlarda cam filmi serbest mi, hangisi yasak degil?

Dünyanın sayılı metropollerinin başında ve gelen nüfus kalabalığı ile dikkatleri üzerine çeken İstanbul'da UKOME tarafından alınan şok bir kararla ticari taksilerde cam filmi kullanılması yasaklandı. Bu yasak dolmuşlarda da geçerli olmaz üzere uygulanmaya başlandı.

Sivil araçlara yönelik herhangi bir karar alınmazken alınan bu karara bu taksileri ve dolmuşları işletenler tarafından tepki ile karşılandı.

6 Şubat 2020 tarihinde UKOME toplantısında alınan kararlardan bir tanesi de iki şoför çalıştırma zorunluluğu gözden geçirilerek pandemi nedeniyle kaldırıldı. Artık bu araçlarda tek şoför çalışabilecek. Bu uygulama ise esnafta memnuniyetler karşılandı.

Cam filmi kulllanılmaması kararı ise gündemin diğer maddesi olan UKOME toplantısında ele alındı. Uzun müzakereler neticesinde alınan kararlar oy çokluğu değil oy birliği ile alındı. Alınan karara göre ticari araçlarda iç kısım görülecek şekilde camlar olacak ve cam filmi takılmayacak.