İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
AK Parti MKYK listesi belli oldu
Son Dakika
AK Parti MKYK listesi belli...
Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse savaş açan Nar kabuğunun faydaları
Son Dakika
Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse...
Akaryakıt satışları ile ilgili flaş karar! Tüm dağıtım sistemi değişiyor..
Son Dakika
Akaryakıt satışları ile ilgili flaş...
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7 gün sınırlaması getirildi..
Son Dakika
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7...

Cam filmi hangi araçlara yasak, hangi araçlarda serbest? Araçlarda cam filmi serbest mi, hangisi yasak degil?

Bir aralar Türkiye gündemini uzun süre meşgul eden konuların başında gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kadar aks eden konu bu aralar yine ve yeniden gündemde. Son bilgiler ışığında araçlarda cam filmi yasaklandın mı? Hangi araçlarda cam filmi yasak? İşte detaylar.

25 Mart 2021 Perşembe 20:58
Cam filmi hangi araçlara yasak, hangi araçlarda serbest? Araçlarda cam filmi serbest mi, hangisi yasak degil?
Takip Et:

Dünyanın sayılı metropollerinin başında ve gelen nüfus kalabalığı ile dikkatleri üzerine çeken İstanbul'da UKOME tarafından alınan şok bir kararla ticari taksilerde cam filmi kullanılması yasaklandı. Bu yasak dolmuşlarda da geçerli olmaz üzere uygulanmaya başlandı.

Sivil araçlara yönelik herhangi bir karar alınmazken alınan bu karara bu taksileri ve dolmuşları işletenler tarafından tepki ile karşılandı. 

6 Şubat 2020 tarihinde UKOME toplantısında alınan kararlardan bir tanesi de iki şoför çalıştırma zorunluluğu gözden geçirilerek pandemi nedeniyle kaldırıldı. Artık bu araçlarda tek şoför çalışabilecek. Bu uygulama ise esnafta memnuniyetler karşılandı.

Cam filmi kulllanılmaması kararı ise gündemin diğer maddesi olan UKOME toplantısında ele alındı. Uzun müzakereler neticesinde alınan kararlar oy çokluğu değil oy birliği ile alındı. Alınan karara göre ticari araçlarda iç kısım görülecek şekilde camlar olacak ve cam filmi takılmayacak.

 



Son Güncelleme: 25.03.2021 20:58
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Cam FilmiAraçTaksi Cam Filmi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hangi ay hangi burçtur? Hangi ay doğan, ne burcu olur? Hangi ay hangi burç olur?
Hangi ay hangi burçtur? Hangi ay doğan, ne burcu olur? Hangi ay hangi burç olur?
İrtica nedir, ne demektir? İrticai faaliyet nedir? İrticai faaliyetlere karışmamış olma ne demektir?
İrtica nedir, ne demektir? İrticai faaliyet nedir? İrticai faaliyetlere karışmamış olma ne demektir?
Günlük burç yorumları; 26 Mart 2021 Cuma burç yorumları
Günlük burç yorumları; 26 Mart 2021 Cuma burç yorumları
Hıdırellez ne zamandır? 2021 Hıdırellez hangi güne denk geliyor, ne zaman kutlanacak?
Hıdırellez ne zamandır? 2021 Hıdırellez hangi güne denk geliyor, ne zaman kutlanacak?
Downburst nedir, nasıl gerçekleşir? Downburst hava olayı hakkında bilgiler
Downburst nedir, nasıl gerçekleşir? Downburst hava olayı hakkında bilgiler
BİM 25. yıl kutlaması hediye çeki mesajı gerçek mi?
BİM 25. yıl kutlaması hediye çeki mesajı gerçek mi?

Popüler Haberler

Cam filmi hangi araçlara yasak, hangi araçlarda serbest? Araçlarda cam filmi serbest mi, hangisi yasak degil?
Redmi Note 10 Türkiye satış fiyatı ve özellikleri
Emanet dizisi Cansu karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Rüya Coriç kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
50.000 tl 1 ayda ne kadar faiz getirir? 50.000 BİN TL'ye verilen faiz oranları
Alev Alev dizisi oyuncu kadrosu belli oldu! Alev Alev karakterleri ve oyuncuların kariyerleri
Sol Yanım dizisi Barbar (Emre Dinler) kimdir?
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi nerede çekiliyor? Bir Zamanlar Kıbrıs dizi çekim seti hangi ilde?
Şarkılar Bizi Söyler Zafer Algöz kimdir, nereli? Zafer Algöz kaç yaşında, evli mi?
Alev Alev dizisinde Bülent karakterine Cem Sürgit hayat veriyor
Hangi ay hangi burçtur? Hangi ay doğan, ne burcu olur? Hangi ay hangi burç olur?
TV8 canlı yayın akışı 22 Mart 2021 Pazartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Exxen Şeref Bey oyuncu kadrosu ve oyuncu karakterleri
Kalıcı makyaj kaç gün dayanır, kalıcı makyajı kimler yapabilir?
Seni Çok Bekledim dizisi Songül kimdir? Selen Domaç nerelidir?
Arıza dizisi İhtiyar karakterini kim canlandırıyor? Nursel Köse kimdir?
Alev Alev dizisi Tomris kimdir? Zuhal Olcay hakkında bilgiler
Sol Yanım dizisi Zeynep kimdir? Tuğçe Açıkgöz yer aldığı dizi ve film yapımları
Tövbeler Olsun Aleyna kimdir? Çiğdem Tunç biyografisi
Sol Yanım dizisindeki Zeynep karakteri kimdir? Tuğçe Açıkgöz nereli, yaşı kaç?
Alev Alev dizisi Çiçek’i kim canlandırıyor? Hazal Ergüçlü'nün biyografisi
Bir Zamanlar Çukurova dizisi Ümit kimdir? Hande Soral kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.