Türkiye’de milyonlarca insan iş bulmak umuduyla arayışlarına tüm hızıyla devam ediyor. Dikkat çeken mesleklerden birisi olan cam balkon sistemleri montajcılarının 2021 yılında ne kadar maaş aldığı iş arayan kişilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Peki cam balkon sistemleri montajcısı maaşı ne kadar?

Cam Balkon Sistemleri Montajcısı Maaşı Ne Kadar?

Cam balkon sistemlerinin binalara montajını yapan cam balkon sistemleri montajcısı 2021 yılında ortalama olarak 3.280 TL aylık maaş almaktadır. Türkiye’de bir cam balkon sistemleri montajcısı en az asgari ücret yani 2.826 TL, en çok ise 4.760 TL maaş almaktadır. Bu maaş aralığı şirket veya firmaya göre değişiklik gösterebiliyor.

Cam balkon sistemleri montajcısı olarak çalışmak isteyenler İŞKUR’un intenet sitesi üzerinden yayınlanan iş ilanlarına başvuru yapabilirler.