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Çalıştığı inşaatın 9. katından düştü!

Trabzon'da bir sitenin inşaatında çalışan 38 yaşındaki inşaat işçisi çalıştığı binanın 9. katından aşağı düşerek hayatını kaybetti.

26 Aralık 2020 Cumartesi 19:06
Çalıştığı inşaatın 9. katından düştü!
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Acı olay bugün öğleden sonra Trabzon Ortahisar ilçesinde yaşandı.

38 yaşındaki Halil İbrahim Bakır isimli inşaat işçisi bugün aldığı izinle birlikte İlçede bir sitenin inşaatında çalışmak için şantiyeye geldi.

Çalıştığı inşaatın 9.katına çıkan Bakır bir süre burda çalıştıkta sonra henüz bilinmeyen bir sebeple aşağı düştü. Çevredeki diğer çalışan işçiler durumu hemen polis ve 112 acil servis ekiplerin bildirdi. Olay yerine kısa süre içinde gelen ekipler yaptıkları ilk incelemede talihsiz işçinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Kısıtlarama saati meydana gelen olay için polis soruşturma başlatırken, Bakır'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna gönderildi.

Diğer yandan binanın 9.katında vinç ile malzeme taşıdığı bildirilen işçi Bakır'ın elektrik akımında meydana gelen kaçak sebebiyle aşağı düştüğü iddia edildi. Olay sonrası çekilen fotoğraf ise yürekleri dağladı.

 



Son Güncelleme: 26.12.2020 19:06
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Anahtar Kelimeler:
Trabzonİnşaat İşçisi
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