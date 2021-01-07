İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
WhatsApp'tan flaş karar! Verilerini Facebook'la paylaşmayana yasak geliyor
Son Dakika
WhatsApp'tan flaş karar! Verilerini Facebook'la...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye-Arnavutluk arasında kritik anlaşmanın imzaları atıldı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye-Arnavutluk arasında kritik...
Profesör Dr. Mehmet Ceyhan, Sinovac aşısı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu
Profesör Dr. Mehmet Ceyhan, Sinovac...
6 ülke yerli ve milli olarak geliştirdiği yazılımı kullanıyor
Son Dakika
6 ülke yerli ve milli...

Çalışmayanlar nasıl kredi çekebilir? Çalışmayan kişilere kredi veren bankalar

Kredi kullanabilmek için çalışmak gerekiyor fakat çalışmayan kişiler için de kredi kullanma durumları vardır. İşte detaylar...

07 Ocak 2021 Perşembe 13:26
Çalışmayanlar nasıl kredi çekebilir? Çalışmayan kişilere kredi veren bankalar
Takip Et:

Kredi kullanabilmek için çalışmak gerekiyor fakat çalışmayan kişiler için de kredi kullanma durumları vardır. İşte detaylar

Çalışmayan kişiler kredi çekebilir mi?

Kendi adınıza kayıtlı ev üzerinden kira geliriniz varsa bunu gelir şeklinde bankaya gösterip kredi alabilirsiniz. Aynı şekilde tarımla uğraşan çiftçiler de gelir elde ettiklerini belgeleyip kayıtşı bir gelirle kredi sahibi olabilir. Bazı bankalar da üzerinize kaayıtlı mal varlığı olduğunda kredi iökanı verebiliyor.

Diğer bankalara göre kolay kredi veren bankalar

– N Kolay Kredi (Aktif Bank)

– CEPTETEB

– Enpara.com

– ING Bank E-Kredi



Son Güncelleme: 07.01.2021 13:57
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Jrediçalışmayanlar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
16 yaşındaki çocuğunu odaya kilitleyen kişi eşini vahşice öldürdü
16 yaşındaki çocuğunu odaya kilitleyen kişi eşini vahşice öldürdü
Mühürlenen eğlence mekanına tekrar baskın! Eğlenenler çatıda yakalandı
Mühürlenen eğlence mekanına tekrar baskın! Eğlenenler çatıda yakalandı
Sultangazi'de ceviz kırarken çıkan gürültü iki aileyi birbirine düşürdü: 1 ölü!
Sultangazi'de ceviz kırarken çıkan gürültü iki aileyi birbirine düşürdü: 1 ölü!
Ankara'da freni boşalan tır, 11 aracı hurdaya çevirdi
Ankara'da freni boşalan tır, 11 aracı hurdaya çevirdi
Sakarya'da bariyerlere çarpan kamyon devrildi: 2 ölü
Sakarya'da bariyerlere çarpan kamyon devrildi: 2 ölü
Güney Kore şirketi Kia'dan logo değişimi! Logosunda değişiklik yapan otomobil firmaları arasına girdi
Güney Kore şirketi Kia'dan logo değişimi! Logosunda değişiklik yapan otomobil firmaları arasına girdi

Popüler Haberler

İsteğe bağlı emeklilik şartları nelerdir, nasıl yapılır?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Zübeyde karakteri kim? Sezin Akbaşoğulları kim?
Arıza dizisi Ali Rıza'nın yeğeni Aslı kimdir? Sıla Gözüm
Araçlarda, otomobillerde veya arabalarda lastik hava basıncı kaç olmalı? Lastiklerin hava basıncı kaç psi ya da bar olmalı?
A Spor Son Sayfa programının sunucusu Melike Çelik kimdir? Melike Çelik'in hayatı
7 Ocak 2021 Perşembe Bugün hangi maçlar var? Spor kanalları yayın akışları ve maç saatleri
LC Waikiki Türk markası mı? LC Waikiki kimin?
Nafaka zammı nasıl hesaplanır? 2021 Nafaka hesaplama tefe tüfe
7 Ocak 2021 Perşembe evde bakım maaşı yatan iller belli oldu mu? Ocak 2021 evde bakım maaşı yatan iller güncel liste
CVV kodu ne demek ? CVV kodu ile ilgili bütün detaylar !
Anneler günü mesajları, Anneler günü hediyelerine yazılabilecek sözler ve anneler günü için uzun kısa whatsapp resimli mesajları
10.000 TL kredi başvurusu yapana neden 3 Bin TL ödeme yapıldı?
Burgan Bank 40.000 TL Kredi Kampanyası başvurusu nasıl yapılır? Burgan Bank hızlı kredi almak için şartlar nelerdir? Burgan Bank ihtiyaç kredisi başvuru şartları
İşyerinde kavga nedeni ile çalışan çıkartılır mı? Kavgaya bulaşan işçilere ne olur?
Formula 1 Bahreyn Sakhir GP ne zaman, hangi kanalda?
Memur maaş zammı ne kadar olacak? 2021 Emekli ve memur maaş zammı oranları
Kanal D İyi Aile Babası dizisinin reyting sonuçları belli oldu mu, dizi izlendi mi?
Bankaların güncel kredi faiz oranları 7 Ocak 2021 Perşembe
Güncel gümüş fiyatları 7 Ocak 2021 Perşembe – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Yeni Çipli Kimlik Kartı çıktı mı? Kaç yıl geçerlilik süresi var? Yeni Kimlik kartının özellikleri neler?
Bir Zamanlar Çukurova yeni sezona dahil olacak oyuncular ve canlandıracakları karakterler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.