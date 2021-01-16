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Çalışmayanlar nasıl kredi çekebilir? 2021 Çalışmayan kişilere kredi veren bankalar

Kredi kullanabilmek için çalışmak gerekiyor fakat çalışmayan kişiler için de kredi kullanma durumları vardır. İşte detaylar...

16 Ocak 2021 Cumartesi 02:14
Çalışmayanlar nasıl kredi çekebilir? 2021 Çalışmayan kişilere kredi veren bankalar
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Kredi kullanabilmek için çalışmak gerekiyor fakat çalışmayan kişiler için de kredi kullanma durumları vardır. İşte detaylar

Çalışmayan kişiler kredi çekebilir mi?

Kendi adınıza kayıtlı ev üzerinden kira geliriniz varsa bunu gelir şeklinde bankaya gösterip kredi alabilirsiniz. Aynı şekilde tarımla uğraşan çiftçiler de gelir elde ettiklerini belgeleyip kayıtşı bir gelirle kredi sahibi olabilir. Bazı bankalar da üzerinize kaayıtlı mal varlığı olduğunda kredi iökanı verebiliyor.

Diğer bankalara göre kolay kredi veren bankalar

– N Kolay Kredi (Aktif Bank)

– CEPTETEB

– Enpara.com

– ING Bank E-Kredi



Son Güncelleme: 16.01.2021 02:14
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Anahtar Kelimeler:
Jrediçalışmayanlar
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