Çalışmadığı halde kendini sigortalı gösterme cezası

Çalışmadığı Halde Sigortalı Gösterme Cezası 2019

Çalışmadığı halde emeklilik hayali kuran sigorta gününün dolmasına az kalan kişilerin emekli olmak için veya prim günlerini tamamlamak için herhangi bir işyerinde kendisini fiilen çalışmadığı halde orada çalışıyormuş gibi göstererek kendi primlerini işveren ile anlaşarak ödemeleri naylon sigortalılık diye tabir edilen durumdur.

Normal bir işverenin çalışanının işe girdiğini kanıtlaması için işe giriş bildirgesini SGK’ya belirli bir süre içinde göndermesi zorunludur. Bu bildirgeyi işveren zamanında yapmaz ise bunun günümüzde cezası vardır.

Eğer çalışmadığı halde kendi kendini sigortalı göstermeye çalışan ve gösteren kişiler SGK denetimlerine yada şikayet hattı aracılığıyla şikayet edilip tespit edilirler ise yüksek miktarda para cezası ve ciddi yaptırımlarla karşılaşabilirler.

Sahte Sigorta Gösterme Cezaları Şu Şekildedir:

Sigortalı olma durumları iptal edilir. Ödemiş olduğu primler geri iade edilmez. Prim süreleri de iptal edildiğinden emekli olunamaz.

Sadece bunlar sigortalıyı ilgilendiren kısımlardır. İşveren için oluşan durum daha zor ve ağırdır. Bunu yapmanın cezası Anayasa’da hapis cezasıdır.

İdari para cezasından başka TCK’ya bakacak olursak 5 yıl hapis cezası alınması gereken bir durumdur.

Sigortalı kişinin işveren tarafından sigortası yatıyor ancak maaş bordrolarında ismi olmayan işçi için nasıl bir açıklaması olabilir? “ Bu kişi sadece şirketimizde sigorta primi için burada çalışmakta” denilemeyeceğinden ortadaki durum gayet açık ve net olarak o kişinin çalışmadığı halde kendini sigortalı gösteriyor olmasıdır.

Bu durumu genel olarak sigortalı olması durumunda en son 7 yılında hangi sigorta kapsamında daha çok çalıştığına bakıldığından prim gününün son 3.5 yılı SSK’lı görünmek isteyenler tarafından görmekteyiz. Bu durum pek hoş karşılanacak bir durum değildir. Ahlaki ve hukuki yönden de etik olduğu söylenemez.

Sigorta gününü doldurup emekli olmak isteyen kişiler isteğe bağlı sigorta yada bağkurlu olmayı tercih etmelidirler. Çok daha fazla sigorta kolundan yararlanılması daha doğru olacaktır. Fakat SSK’lı olarak emekli olmak isterseniz ve son 3.5 yılınızı rahat ve kolay bir şekilde geçirmek için farklı bir işte çalışmak elbette her emekçinin hakkıdır.