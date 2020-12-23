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Çalışma şartı değişen işçi tazminat alır mı?

Önemli konulardan biri olan işçi ve işveren arasındaki iş hukukudur. İş koşullarını biliyor olmak hem işçi için hem de işveren için ortaya çıkabilecek sorunları engeller. Çalışma şartları/koşulları değişen bir işçi tazminat hakkı elde eder mi? Sorusunun yanıtı haberimizde…

23 Aralık 2020 Çarşamba 12:05
Çalışma şartı değişen işçi tazminat alır mı?
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Çalışma koşullarında değişikli olduğu durumlarda iş kolunda çalışan işçiler haklarının neler olduğu ile ilgilenmektedirler. Genel olarak işçilerin çalışma hakları yasal olarak korunmaktadır. 

Çalışma koşulu değişsen işçilere tazminat hakkı doğar mı?

Öncelikle Çalışma koşulu değişen işçi tazminat hakkı elde eder mi? sorusunun cevabını öğrenmek için 4857 sayılı kanunda yer alan 22. Maddeye bir bakalım. Bu madde iş sözleşmesinin feshi hakkında bilgi, maddede işçiler için şu bilgi yer almaktadır;

İşveren, iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da iş yeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir. Bu şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından altı iş günü içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz. İşçi değişiklik önerisini bu süre içinde kabul etmezse, işveren değişikliğin geçerli bir nedene dayandığını veya fesih için başka bir geçerli nedenin bulunduğunu yazılı olarak açıklamak ve bildirim süresine uymak suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir. İşçi bu durumda 17. ile 21. madde hükümlerine göre dava açabilir. Taraflar aralarında anlaşarak çalışma koşullarını her zaman değiştirebilir. Çalışma koşullarında değişiklik geçmişe etkili olarak yürürlüğe konulamaz.”

Açıklanan bu maddeye göre çalışma koşulu değişen bir işçi tazminat hakkı alabilmesi için şunlara dikkat etmelidir; İş yeri bakımından yapılan değişiklikte veya iş türü bakımından olan değişiklikte, çalışma şartlarındaki değişiklik ve ücret bakımından gerçekleşen değişiklik. Bu şekilde yapılan değişikliklerde işveren değişikliği yapmadan işçisine bilgi vermek zorundadır. Vermediği durumda tek taraflı bilgi vermeden yapılan değişiklik olduğu için işçiye tazminat alma hakkı doğar.

Tek taraflı çalışma koşulu değişen işçi tazminat alabilmek için hangi yolu izlemeli?

Bu sorunun cevabı için, yargı kararlarına göre çalışma şartları değişen işçi tazminat talebinde bulunabilmesi için Yargıtay’a yazılı olarak başvuruda bulunması gerekir. Yaptığı başvurudan sonra Yargıtay işçinin talebini değerlendirip istediği tazminatı alıp alamama konusunda bir yargı kararı verecektir. Bu bağlamda süreçte işçinin talebi veya işveren ile işçi arasında imzalanan çalışma sözleşmeleri gibi konuların incelenme süreçleri de olacaktır

Yargıtay’a başvuru yapan işçi kıdem tazminatı ve mesai ücretlerini talep edebilir. Mahkeme ise işçinin hangi haklardan yararlanabileceğini ve tazminat ücretini belirler. Bilirkişi tarafından belirlenecek tazminat ücreti, işçinin yaptığı başvuruda kazandığı mahkemede işveren tarafından ödenmelidir.



Son Güncelleme: 23.12.2020 12:05
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TazminatMahkemeYargıtayİşverenİşçi
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