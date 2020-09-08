Çalışma koşullarında değişikliğe gidilen işçi tazminat alabilir mi?

İş Sözleşmesindeki Değişikliklere Dikkat Edin

İşçi ile işveren arasındaki iş sözleşmesi, işe başlama anındaki görevleri, çalışma saatlerini, ücreti ve diğer hakları açıkça belirtir. Bu kapsamda maaş, yan haklar, iş tanımı, yıllık ve mazeret izni, çalışma süresi gibi alanlarda detaylı anlaşma yapılır. Bununla birlikte, bir iş sözleşmesi imzalandığında, zamanla, başlangıç ​​dönemindeki koşullar işçinin aleyhine dönecek ve tanım ve çalışma koşulları giderek zorlaşacaktır.

Bu noktada çalışanlara fayda sağlamak için ücretlerin artırılması, yan hakların verilmesi veya iş sözleşmesi kapsamında unvanların artırılması gibi hususlar herhangi bir sorun teşkil etmemektedir. Ancak, işçilerde yapılan değişiklikler sorunlara neden olabilir. Çalışanlarda değişiklik yapılması durumunda bu değişiklikler belirli kurallara göre yapılmalı ve keyfi değişikliklerden kaçınılmalıdır.

Çalışma Koşullarındaki Değişiklikler Kanıtlanmalıdır

Tazminat Hakkı Doğar

İş hukuku çerçevesinde çalışma koşullarının belirlenmesi en zorlu alanlardan biridir. Aynı şekilde şartların uygulanması, yapılan değişiklikler ve nihayetinde işveren tarafından yapılan değişiklikler çalışanın kabulüne bağlı değildir, bu durumda çalışanın mağduriyeti ana sorunu oluşturmaktadır. İş ilişkisinden doğan tüm hak ve yükümlülükleri çalışma koşulları çerçevesinde değerlendirir ve işin tam olarak yerine getirilmesini sağlar. Bu nedenle, aslında, yazılı bir iş sözleşmesi, genellikle çalışanın kullanması gereken işi, iş unvanını, maaşı ve diğer hakları açıkça belirtir. Ancak, çalışma koşullarının belirlenmesine yönelik ayrıntılı düzenlemeler içermez. Bu bağlamda, değişikliklerin olup olmadığını görmek için koşulların belirlenmesi ve kanıtlanması gerekir. Çalışan, çalışma koşullarında olumsuz bir değişiklik olduğunu kanıtlamalıdır. İşveren, kendi yönetim haklarını bulma hakkına sahip olmakla birlikte, iş tanımının temel noktasının değiştiğini ve iş tanımının ötesine geçtiğini kanıtladığında haksızlaşır.

Bir çalışanın çalışma koşulları sözleşmede öngörülenden farklı ise ona karşı çıkacak ve iş tanımı külfetli hale gelecektir; bu konuda işverene çalışma saatlerinden yapılan işin tanımına kadar yazılı olarak bu ispat edilebilecek şekilde bildirilmesi gerekmektedir. İşveren bunun haksız olduğunu düşünür ve görev tanımından vazgeçerse, sorun ortadan kalkacaktır. Ancak işveren veya sorumlu yönetici, bu durumun iş tanımında yer alması konusunda ısrarcı olursa, değişikliği önce yazılı olarak çalışana bildirmekle yükümlüdür. Çalışan, değişen çalışma koşullarından en geç altı iş günü içinde yazılı olarak haberdar edilmediği takdirde, çalışanın işine son verme hakkı vardır.

Bir diğer nokta da değişen iş koşullarının yazılı olarak bildirilmesi ve çalışanlara teslim edilmesidir. Bu noktada çalışanlar değişen koşulları kabul etmezlerse yeni düzenlemeler yerine getirilmeyecek ve eski iş sözleşmesi geçerliliğini koruyacaktır. Yeni sözleşmeyi ve şartları kabul etmeyen bir çalışana yeni bir iş tanımının dayatılması da işten çıkarılma için geçerli bir neden olarak kabul edilir. Bu bağlamda iki durumda çalışanın iş tanımı değişip daha katı hale geldiğinde, kabul etmezse iş sözleşmesini doğru bir şekilde feshedebilir ve tazminat alabilir. İşçinin işyerindeki ilgili şartları sağlaması durumunda tazminat haklarının gerçekleştirilmesi aynı zamanda ihbar ve kıdem tazminatı olarak kullanılacaktır. İşçinin işyerindeki ilgili şartları sağlaması durumunda tazminat haklarının gerçekleştirilmesi aynı zamanda ihbar ve kıdem tazminatı olarak kullanılacaktır. Koşullara göre ihbar hakkı yoksa işçiye sadece kıdem tazminatı ödenir.