İşletmesinde yabancı işçi çalıştıran işverenlerin 6735 sayılı kanuna göre bu işçiler için çalışma izni alması gerekiyor. Bu nedenle işverenler ‘’çalışma izni nasıl alınır? Çalışma izni için gerekli evraklar neler?’’ sorularını sık sık arama motorlarına yazmaya devam ediyor.

Çalışma İzni Nasıl Alınır?

Çalışma izni almak isteyenlerin öncelikle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na müracaat etmeleri gerekiyor. Bu başvurular online olarak ‘’yabancı çalışma izinleri başvuru sistemi’’ üzerinden gerçekleştiriliyor. Bununla beraber çalışma izni alacakları işçilerin en az 6 ay süreyle ikamet izni almış olması gerekiyor.

Çalışma İzni İçin Gerekli Evraklar Neler?

Çalıştırdıkları yabancı işçiler için çalışma izni almak isteyen işverenlerin başvuru şartlarını sağladıktan sonra bazı belgelerle beraber Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvuru yapmaları gerekiyor. İşte o belgeler:

- Başvuru formunun ıslak imzalı hali

- Başvuru dilekçesi

- Yabancı uyruklu kişiye ait kimlik, pasaport ve diğer belgeler

- İkamet izin belgesi

- İş sözleşmesi,

- Hasta bakıcı alınacaksa sağlık raporu