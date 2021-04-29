Çalışma izin belgesi nedir? Hangi meslekte çalışanlar nasıl çalışma izin belgesi alır?

İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan meslekleri açıkladı. Kısıtlama süresince işe giden vatandaşların denetimlerde ceza yememeleri için çalışma belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Peki, çalışma belgesi nedir? Hangi meslekte çalışanlar nasıl çalışma belgesi alabilir? İşte merak edilen tüm soruların cevabı…

e-Devlet çalışma izin belgesi nasıl alınıyor?

Çalışma izin belgesi almayı isteyen vatandaşlar e-Devlet giriş adresinden vereceğimiz link üzerinden açabilirler. Kullanıcılar sonra Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi Sorgulaması ekranına gidip, e-Devlet ve T.C kimlik numarasıyla giriş yapıp SGK kaydını görüntüleyerek çıktısını alabilirler.

Bakan Soyla açıklamasında, çalışma belgelerinin bugünden itibaren verileceğini söylerken “e-Devlet üzerinden SGK tuşuna basarak T.C kimlik numaraları girilerek, çıktı alınacak” bilgisini verdi.

e-Devlet çalışma izin belgesi linki

İş yerleri çalışma belgesi verebiliyor!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamasının devamında çalışma belgesini e-Devlet’ten alamayan vatandaşların çalıştıkları iş yeri tarafından görevli kağıdı alabileceklerini de belirtti. Soylu, “Bu görevli kağıdında ad, soy ad ve kurumun ‘Bu benim şu SGK kaydı ile çalışanımdır. Bunun suiistimalinden ben sorumluyum’ yazılı bir kağıt imzalayacak” bilgisini verdi.

Yalnızca çalışılan yere seyahat edilebilecek!

Daha önce muafiyet belgesi olan vatandaşların bu belgeyi “Serbest Dolaşım Belgesi” olarak kullandığının söylenmesi üzerine Soylu, “Dün 2 ayrı toplantı gerçekleştirdik. Bütün kuralları birimlerimiz, valilerimiz ve kaymakamlarımız ile ele aldık. Bu kuralları harfi harfine 17 gün uygulayacağız.” Dedi. Muafiyet dahilindeki bir vatandaş yalnızca çalıştığı iş yerine seyahat edebilecek, başka bir ilçede bulunması halinde güvenlik birimleri tarafından cezai işleme tabi tutulabilecek.

Çalışma izin belgesi alabilecek meslek grupları şu şekildedir;

- TBMM üyeleri ve çalışanları

- Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (özel güvenlik görevlileri dâhil)

- Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri, Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler, cemevlerinin dede ve görevlileri

- Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ve buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler

- Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil)

- İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyet yürüten iş yerleri ile buralarda çalışanlar

- Üretim ve imalat tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanlar

- Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulanması, işlenmesi, ilaçlanması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesi işinde çalışanlar

- Tarımsal üretime ilişkin zirai ilaç tohum, fide, gübre vb. ürünlerin satışı yapılan iş yerleri ve buralarda çalışanlar

- Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar ve bunların çalışanları

- Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar

- Oteller ve konaklama yerleri ile buralarda çalışanlar

- Sokak hayvanlarını besleyecek olanlar, hayvan barınakları/çiftlikleri/bakım merkezlerinin görevlileri/gönüllü çalışanları ve 7486 sayılı Genelgemizle oluşturulan Hayvan Besleme Grubu üyeleri

- İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar

İntenet medya grubunda çalışmakta olanlar

- Gazete, dergi, radyo, televizyon ve intenet medya kuruluşları, medya takip merkezleri, gazete basım matbaaları, bu yerlerde çalışanlar ve gazete dağıtıcıları

- Akaryakıt istasyonları, lastik tamircileri ve buralarda çalışanlar

- Sebze/meyve ve su ürünleri toptancı halleri ile buralarda çalışanlar

- Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri, üretilen ekmeğin dağıtımında görevli olan araçlar ile buralarda çalışanlar

- Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar

- Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet gösteren büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi) ile bu yerlerde çalışanlar

- Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar ile servis hizmeti vermek üzere görevde olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları

- Kargo, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri ve çalışanları

- Mahalli idarelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, karla mücadele, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere çalışacak personeli

- Şehir içi toplu ulaşım araçlarının (metrobüs, metro, otobüs, dolmuş, taksi vb.) sürücü ve görevlileri

- Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar

- İş sağlığı ve güvenliği ile iş yerlerinin güvenliğini sağlamak amacıyla iş yerlerinde bulunması gerekli olan çalışanlar (iş yeri hekimi, güvenlik görevlisi, bekçi vb.)

- Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi ‘Özel Gereksinimi’ olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri

- Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler (mahkeme kararını ibraz etmeleri şartı ile)

- Yurt içi ve yurt dışı müsabaka ve kamplara katılacak olan milli sporcular ile seyircisiz oynanabilecek profesyonel spor müsabakalarındaki sporcu, yönetici ve diğer görevliler

- Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezleri ile çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla)

ÖSYM sınavlarını katılacak adaylar

- ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınav görevlileri

- İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca izin verilen, şehirlerarası karayolları kenarında bulunan dinleme tesislerinde yer alan yeme-içme yerleri ve buralarda çalışanlar

- Zorunlu müdafi/vekil, duruşma, ifade gibi yargısal görevlerin icrasıyla sınırlı kalmak kaydıyla avukatlar

- Dava ve icra takiplerine ilişkin yapılacak zorunlu iş ve işlemler için adliyelere gitmesi gereken taraf veya vekilleri (avukat) ile mezat salonlarına gidecek ilgili kişiler

- Araç muayene istasyonları ve buralarda çalışan personel ve araç muayene randevusu olan taşıt sahibi kişiler

- Milli Eğitim Bakanlığı EBA LİSE TV MTAL ve EBA platformunda yayınlanmak üzere Bakanlığa bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarında çalışmaları devam eden uzaktan eğitim video çekimi, kurgu ve montaj faaliyetlerini yürütmekte olan ya da söz konusu çalışmaların koordinasyonunu sağlayan personeller

- Profesyonel site yöneticileri ile apartman/site yönetimince düzenlenen görevli olduklarına dair belgeyi ibraz etmek ve ikametleriyle görevli oldukları apartman veya sitelere gidiş-geliş güzergâhıyla sınırlı olmak kaydı ile apartman ve sitelerin temizlik, ısınma vb. işlerini yerine getiren görevli kişiler

- İş yerinde bulunan hayvanların günlük bakım ve beslenmelerini yapabilmek için ikamet ile iş yeri arasındaki güzergâh ile sınırlı olmak kaydı ile evcil hayvan satışı yapan iş yerlerinin sahipleri ile çalışanları

- Yalnızca yarış atlarının bakım ve beslenmelerini ve yarışlara hazırlık antrenmanlarını yapmak ve ikamet ile yarış ya da antrenman alanı arasındaki güzergâhla sınırlı olmak kaydı ile at sahipleri, antrenörler, seyisler ve diğer çalışanlar

- Yalnızca ilaçlama faaliyetleri için zorunlu olan güzergâhlarda kalmak ve bu durumu belgelemek kaydı ile iş yerlerinin haşere ve diğer zararlı böceklere karşı ilaçlamasını yapan firmalarda görevli olan vatandaşlar

- Muafiyet nedenine bağlı olmak ve ikametlerinden iş yerlerine gidiş/gelişleri ile sınırlı olmak kaydıyla serbest muhasebeciler, serbest muhasebeci mali müşavirler, yeminli mali müşavirler ve çalışanları

- 10.00 ile 16.00 saatleri arasında sayıları banka yönetimlerince belirlenecek şekilde sınırlı sayıda şube ve personel ile hizmet verecek olan banka şubeleri ve çalışanları

- Nöbetçi noterler ve buralarda çalışan vatandaşlar