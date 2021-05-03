Çalışma izin belgesi alma süresi ne zamana uzatıldı? e Devlet çalışma izin belgesi alma son tarih ne?

E-devlet sistemi üzerinden çalışma izin belgesi almak isteyen pek çok vatandaş belgeyi almanın son gününü ve çalışma izin belgesinin süresinin ne zamana uzatıldığını araştırmaya başladı. İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeye göre çalışma/görev izin belgesini tam kapanma döneminde muaf olan kişiler almak zorundadır.

E-devlet sisteminden çalışma izin belgesi nasıl alınır?

E-devlet sistemi üzerinden çalışma izin belgesi almak için e-Devlete giriş yapın. E-devlet sistemine giriş yaptıktan sonra başvuru ekranından çalışma izin belgesi kapsamında sizden istenen bilgiler ve adımları takip edip Çalışma izin belgesi alınabiliyor.

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Görev Belgesi Düzenlenmesi Genelgesinde yer alan detaylar ise şöyle;

Başvuru yapacak çalışanın e-başvuru sistemini kullanımında oluşabilecek problemler, sistemsel yoğunluk, erişim hatası gibi geçici durumlar sebebi ile zamanında görev belgesi alınamaması durumunda bir keze mahsus olmak ve en fazla 3 gün için geçerli olmak kaydı ile Ek-1’de öneği sunulan görev belgesi formu manuel olarak doldurularak çalışan ve işyeri/firma yetkilisi tarafından imzalanmak sureti ile düzenlenebilecektir. e-başvuru sitemi üzerinden ya da zorunlu hallerde manuel olarak düzenlenen görev belgeleri kapsamında;

İşyeri/firma yetkilisi, imza altına aldığı belgede belirtilen kişinin yetkilisi olduğu işyerinde/firmada çalıştığı, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında zorunlu bir amaçla işyerinde olması gerektiği bilgisinin doğruluğundan, Hakkında görev belgesi düzenlenen kişi ise kendisi ile ilgili bilgilerin doğruluğundan ve sokağa çıkma kısıtlaması sırasında muafiyet sebebi ile buna bağlı olarak zaman ve güzergahla sınırlı davranmaktan, sorumlu olacak.

Düzenlenen görev belgesi, sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında muafiyet tanınan işyerlerinde çalışan personelin yanında bulundurulacak ve yapılacak kontrollerde denetim ekiplerine ibraz edilecektir. e-başvuru sisteminden çıkartılan görev belgeleri eş zamanlı olarak kolluk kuvvetlerinin bilgi sistemlerine de iletilecek olup, kolluk kuvvetlerince yürütülecek denetim faaliyetleri esnasında, geçerli görev belgesi olmayan/ibraz edemeyen ya da görev belgesinde belirtilen muafiyet sebebi, zamanı ve güzergahıyla denetim esnasındaki hali uyumlu olmayan kişiler ile eksik/yanlış bilgi veren işyeri yetkilileri hakkında adli ve idari işlem uygulanacaktır. Bu noktada esnaf, sanayi ve/veya ticaret ile ziraat odaları başta olmak üzere ilgili meslek odaları tarafından gerekli rehberlik faaliyetlerine ağırlık verilecek ve faaliyet alanlarındaki işyerlerinin/firmaların bilgilendirilmeleri ve kurallara uymaya teşvik edilecektir.

Çalışma izin belgesi alma süresi ne zamana uzatıldı?

Yayınlanan genelgeye göre muafiyet kapsamında olmakla beraber e-başvuru sisteminden belge almayanlar için, 29 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan genelgeyle yeni oluşturulan çalışma izni görev belgesi formunun işveren ve çalışan tarafından elle düzenlenerek imza altına alınarak kullanılabilmesine ilişkin süre 2 gün daha uzatılarak 7 Mayıs 2021 Cuma günü saat 24.00’e kadar uzatılmıştır

Genelgede muafiyeti olanlara yönelik iki ayrı izin sistemi detaylı olarak hatırlatıldı.

Buna göre;

- Esas usul olan e-başvuru sitemi üzerinden 2 Mayıs saat 17.00’ye kadar 2 milyon 677 bin çalışma izni görev belgesinin verildiği,

- Muafiyet kapsamında olmakla beraber e-başvuru sistemi üzerinden çeşitli sebeplerle belge almayanlar için ise işveren ve çalışanların taahhütlerinin ve imzalarının bulunduğu, yeni oluşturulan çalışma izni görev belgesi formunun geçerlilik süresi 7 Mayıs 2021 Cuma günü saat 24.00’e kadar uzatıldı.

Ayrıca muafiyet alanında olmasına rağmen sistem üzerinden henüz çalışma izni görev belgesi almayan;

- İşyeri sahipleri,

- Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar,

- Kendi özel sandıklarına tabi olmaları nedeniyle sosyal güvenlik sisteminde kayıtları bulunmayan bankacılık sektörü çalışanları, için de yeni düzenlemenin yapıldığı ve bu amaçla Gelir İdaresi Başkanlığı ve Türkiye Bankalar Birliği başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarca gerekli entegrasyonların sağlandığı bildirilmiştir.

Son olarak Valiler ve kolluk kuvvetlerince yürütülecek denetim faaliyetlerinde çalışma izni görev belgeleri detaylı olarak kontrole tabi tutulacağı ve herhangi bir suiistimalin tespiti halinde taahhütte bulunanlarla ilgili olarak gerekli idari/adli işlemler gerçekleştirileceği belirtildi.