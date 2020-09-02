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Çalışma belgesi nedir, nasıl alınır ve nerelerde kullanılır?

İş başvurularında çalışanlardan referans istenmektedir. Referansın yanı sıra işçilerden çalışma belgesi istenmektedir. Peki çalışma belgesi nedir ve nerden alınır?

02 Eylül 2020 Çarşamba 18:08
Çalışma belgesi nedir, nasıl alınır ve nerelerde kullanılır?
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Çalışma belgesi referans olarak kullanılabilecek bir evraktır. İş hayatında referanslar yani daha önceden yapılan işler her zaman önemlidir. İşverenler işe alım yapacakları dönemler iş alınacak kişinin referanslarını dikkate alır.

İşveren işe alım yapacağı dönemde kişinin hangi işlerde çalıştığını bu işlerde hangi pozisyonda ve hangi sürelerde çalıştığını bilmek ister. Bu bilgilerin tamamı referans olarak bilinir. Ancak bazı işverenler bu bilgilerin yanı sıra kendilerini daha garantide hissetmek için çalışma belgesi de talep eder.

Çalışma belgesi nedir?

Çalışma belgesi daha önce çalışan işleri, bu işlerde hangi pozisyonlarda ve ne kadar süre çalışıldığının yer aldığı belgedir. Bu belge çalışanın künyesi niteliğindedir.

Çalışma belgesi çeşitleri nelerdir?

İki farkı çalışma belgesi vardır. İlk çalışma belgesinde işin süresi ve çeşidi yer alır. Bu belgeye alelade çalışma belgesi denir. İş Kanunu’nda sadece bu tür çalışma belgesi düzenlenmiştir.

Diğer çalışma belgesi ise tam çalışma belgesidir. Bu belgenin bir diğer ismi bonservistir. Bu belgede çalışanın görevi, çalışma süresi ve işçinin performansıyla ilgili eski işverenlerinin düşünceleri yer alır. Tam çalışma belgesi bazı özel şartlarda istenmektedir.

Çalışma belgesinde olması gereken bilgiler nelerdir?

Çalışma belgesi üzerinde bulunması gereken bilgiler şu şekildedir;

  • Adı soyadı
  • İş yerindeki görevi
  • Adresi
  • Doğum tarihi
  • T.C Kimlik numarası


Özel hallerde istenen çalışma belgesi yani tam çalışma belgesinde ise aşağıdaki bilgiler yer alır;

http://www.maligundem.com/formlar/isci/calisma_belgesi.doc

Çalışma belgesi nereden alınır?

Çalışma belgesi kişinin çalışmış olduğu kurumdan alınır. Eski işyerinizden işten ayrılmadan önce bu belgeyi talep edebilirsiniz. Bu belgeler zaman içerisinde birikecek ve bu sizin referansınız olacaktır.

İşveren eski çalışanına çalışma belgesi vermek zorunda mıdır?

İşçiler işlerinden ayrılırken bazı sorunlar yaşamaları halinde çalışma belgesi alamayabilir. Patronla sorun yaşadıkları için patronun bu belgeyi vermeyeceklerini düşünenler yanılmaktadır. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre kişi işten ayrılırken, o iş yerinde çalıştığına dair belgeyi alabilir. Bu o kişinin hakkıdır.

Düzenlenen bu belge alelade çalışma belgesi için geçerlidir. İş veren bu belgeyi vermek zorundadır. Ancak özel bilgilerin yer aldığı tam çalışma belgesi zorunlu değildir. Bu tamamen işverenin inisiyatifindedir.

Çalışma belgesi vermenin cezası ne kadardır?

Çalışma belgesi almak işçinin hakkıdır. Ancak bazı durumlar patron ve işçi arasında sorun olduğu için patron bu belgeyi vermeyebilir. Bu gibi durumlarda işverene para cezası uygulanmaktır. Birçok işçi çalışma belgesi alamadıkları için sorun yaşamaktadır. Aynı şekilde belgeyi zamanında alamamakta birçok soruna yol açmaktadır. Bu gibi durumlarda işlem yapılmalıdır.



Son Güncelleme: 02.09.2020 18:08
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Anahtar Kelimeler:
Çalışma BelgesiReferans
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