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Çalışma belgesi nedir, nasıl alınır? Çalışma belgesi ne işe yarar?

İşçi ve personelleri ilgilendiren çalışma belgesi merak edilmeye başlandı. Pek çok kişi, çalışma belgesi nedir, nasıl alınır? Çalışma belgesi ne işe yarar? sorularını araştırıyor.

14 Nisan 2021 Çarşamba 20:07
Çalışma belgesi nedir, nasıl alınır? Çalışma belgesi ne işe yarar?
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Bir işe yerinde çalışan personellerin işten ayrılma durumlarında işe başlama ve işten ayrılma tarihlerinin yazılı olduğu resmi bir belge olan çalışma belgesinin ne olduğu son günlerde merak ediliyor.

Çalışma belgesi nedir?

Çalışma belgesi, işten ayrılan personelin, işveren tarafından işinin ne olduğu ve ne kadar süre çalıştığını gösteren bir belgedir. Çalışma belgesi vaktinde verilmediği durumlarda ihtar ve uyarılar verilebilirken geç verilen çalışma belgeleri nedeniyle yeni iş yeri personelin eski iş yerine tazminat davası açabilmektedir.

Çalışma belgesi ne işe yarar?

Çalışma belgeleri işçi ve personellerin yeni işe girme durumlarında referans olacaktır. Belgede yer alan çalışma aralığı, işten neden ayrıldığı ve diğer bilgiler yeni iş yeri sahibine gerekli bilgileri verecektir. Çalışma belgesi yeni iş başvurularında kullanılan bir belgedir.

Çalışma belgesi çeşitleri nelerdir?

Çalışma belgesi 2 çeşittir. Bunlar;

Alelade çalışma belgesi ve tam çalışma belgesi veya bonservisidir. Alelade çalışma belgesi, işçinin çalıştığı işte ne süre ile çalıştığı ve hangi görevde çalıştığı gibi genel bilgiler yer almaktadır. Tam çalışma belgesi veya bonservis belgesi ise personelin görevi, çalışma süresine ek olarak işçinin işinde ki performansına kadar bilgiler verir ve eski işverenin görüşlerini barındırır.

Çalışma belgesi nasıl alınır?

Çalışma belgesi genel olarak e-Devlet üzerinden alınan bir belgedir. İş yerleri yüz yüze görüşme yapmadıkları durumlarda işçiden e-posta yolu ile çalışma belgesi talep edebilmektedir. Düzenlenen çalışma belgesinin ıslak imzalı olması zorunludur. İşveren çalışma belgesi vermek istemez ise 4867 sayılı kanun gereğince para cezasına çarptırılır.

Çalışma belgesinde hangi bilgiler bulunur.

Çalışma belgesinde personelin;

  • Adı Soyadı
  • Ayrıldığı iş yerinde hangi görevde çalıştığı
  • Doğum tarihi
  • T.C. kimlik numarası
  • Sigorta sicil numarası
  • Adresi
  • İş yerinde çalışma süresi (işe giriş-işten ayrılma süresi)
  • Eğer tam çalışma belgesi talep edilmediyse işveren, işçi hakkında kişisel görüşlerini belirtmemelidir. Alelade çalışma belgesi talep edilirse yukarda sıraladığımız bilgilerin doldurulması yeterli olacaktır. Bunlar dışında işçinin aldığı ücret, sahip olduğu sertifikalar gibi bilgiler de eklenebilir.

Bilgileri yer almaktadır.

Çalışma belgesi nasıl doldurulur?

Çalışma belgesinde; çalışma belgesi başlığı atıldıktan sonra ad, soyad, SGK sicil numarası, iş tanımı, işçinin görevi, işe başlama ve işten ayrılma tarihleri yazılmalıdır.

Çalışma belgesi ve çalışma izin belgesi farkları nelerdir?

İşçilerin en fazla karıştırdığı konu ile çalışma belgesi ve çalışma izin belgesi farklarına bakıldığında; çalışma izin belgesi 4817 sayılı kanun gereğince yabancılara verilen çalışma iznini ifade etmektedir. Çalışma izin belgesi sadece yabancılara verilen bir belgedir.

Sokağa çıkma yasağında çalışma izin belgesi

Pandemi nedeniyle kurumdan alınan çalışma belgesi e-Devlet sistemi üzerine tanımlanmıştır. Çalışma belgesine ihtiyaç duyan vatandaşlar www.turkiye.gov.tr adresine girerek SGK sayfası üzerinden çalışma belgesi alabilmektedir.



Son Güncelleme: 14.04.2021 20:07
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