Çalışanına şiddet uyguladıktan sonra tecavüz ile tehdit eden patron serbest bırakıldı!

Genç mühendis yaşadığı şiddeti şu şekilde anlattı, “Fatih Uygun tarafından, önceki gün tartıştık, tartışmamızdan sonra ki gün beni fabrikada tek yakaladı ve bütün kapıları kilitledi, sonrasında bana yumruk atarak saldırdı” dedi.

Fatih Uygun’un sonrasında kendisini yere yatırarak cinsel şiddet uygulamak ile tehdit ettiğini söyleyen genç mühendis, şiddetin devamını şu sözlerle anlattı, “Ben oradan zorla kaçım ve onun dayısı camları kırarak içeri girdi beni kurtardı. Sonrasında fabrikanın önündeki çamurlara düştüm. Çamura düşünce beni öldürmek için arabayı üzerime sürdü. Beni bıçakla kovaladı. Fabrikanın içine işletmeye girdim. Orada da bütün işçiler beni onun elinden alamadılar. Savcılık kendisini serbest bırakmış. Ben rapor almak için uğraşıyorum” ifadelerini kullandı.

Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi yaptıkları açıklamada genç mühendisin yanında olduklarını söyleyerek, “Şiddet uygulayan F.U. derhal tutuklansın” çağrısında bulundu.

Birçok sosyal medya kullanıcısı da genç mühendisin şiddet görmesine tepki göstererek, saldırganun biran önce tutuklanmasını istediklerini belirttiler.