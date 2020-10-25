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Çalışan kadınların doğum izin hakları nelerdir? Doğum parası ve annelik parasından nasıl yararlanılabilir?

Çalışan kadınlar, hamilelik ve doğum nedeniyle süt ve doğum izni alma hakkına sahiptir. Aynı zamanda erkeklerin babalık izni alma hakları vardır. Bu haberimizde kaç saat süt izni, doğum öncesi ve doğum sonrası izin hakkı, doğum sonrası ücretsiz izin ve yarı zamanlı çalışma vb. Merak ettiğiniz soruların cevaplarını bulabilirsiniz.

25 Ekim 2020 Pazar 10:26
Çalışan kadınların doğum izin hakları nelerdir? Doğum parası ve annelik parasından nasıl yararlanılabilir?
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Memurlar ve sigortalı çalışanlar doğumdan önce ve sonra süt izni, ücretli ve ücretsiz izin hakkına sahiptir. Bu nedenle memurlar ve sigortalı çalışanlar için izin hakları ve otomatik süt izni hesaplamaları ayrı başlıklar altında sağlanacaktır.

Doğum Yapan Kadının Hakları 2020

Doğum yapan kadınların doğum öncesi ve sonrası izin, doğum sonrası emzirme yardımı, doğum parası, yarı zamanlı çalışma ve ücretsiz izin gibi birçok yasal hakkı vardır. Tüm emzirme ödenekleri, annelik ödenekleri ve annelik ödenekleri için lütfen Ne kadar annelik ödeneği sayfamızı ziyaret edin. Bu makalenin devamında sigortalı çalışanların ve memurların doğum öncesi ve sonrası izin hakkı ve süt izninin hesaplanması hakkında detaylı bilgi verilecektir.

Sigortalı Çalışanların Doğum Öncesi ve Sonrası İzin Hakları

Bu başlık altında 4a altında çalışan ebeveynlerin tüm gebelik, doğum ve doğum sonrası izin hakları detaylandırılacaktır. Bu maddenin devamında memurların yasal izin haklarına değinilecektir.

Doğum İzni Kaç Gün 2020

Doğumdan önce, doğumdan 8 hafta önce ve doğumdan 8 hafta sonra doğum izni alma hakkınız vardır. İkizler, üçüzler vb. Durumunda. Birden fazla doğumunuz varsa (çoklu doğum gibi), doğum sonrası izin hakkınız 10 haftaya çıkarılır ve toplam 18 haftalık doğum izninden yararlanabilirsiniz. Dilerseniz gebeliğin 32. haftasından yasal olarak doğum izni alabilirsiniz. Kendinizi iyi hissediyorsanız, 37 haftaya kadar doktor raporunu işleyebilirsiniz. Bu durumda, doğumdan hemen önceki 5 haftalık kullanılmamış izniniz doğum sonrasına aktarılacaktır. Ayrıca, 32 haftada bir izin aldığınızı ve beklenenden daha erken doğduğunuzu varsayalım. Bu durumda, 8 haftalık doğum öncesi izninin kullanmadığınız kısmı doğum sonrası izne eklenecektir.

Özel Sektör Süt İzni 2020

SSK altında çalışan kadınlar, çocuğun doğum tarihinden itibaren 1 yaşına gelene kadar iş kanununun öngördüğü günde 1,5 saat süt izni alma hakkına sahiptir. İstediğiniz zaman süt iznini kullanma hakkına sahipsiniz.

Yarı Zamanlı Çalışma Ödeneği

Doğum tarihinden önceki son 3 yıl içinde en az 600 gün sigortalıysanız, birinci çocuk için 60 gün, ikinci çocuk için 120 gün ve ücretli doğum izninin bittiği tarihten itibaren üçüncü ve daha fazla yarı zamanlı çalışabilirsiniz. 180 günlük çocuk. Yarı zamanlı çalışma sırasında maaşınızın yarısı işvereniniz, diğer yarısı da İŞKUR tarafından ödenmektedir.

Doğum Sonrası Ücretsiz İzin

Ücretli doğum izni sona erdikten sonra 6 aylık izin alma hakkınız vardır. Ücretsiz izin hakkı, SS altında çalışan annelerin yasal hakkıdır ve işverenler bu hakkı kullanmalarına engel olamaz. Ücretsiz izin hakkı zorunludur.

SSK Babalık İzni Kaç Gün 2020

SSK'ya bağlı çalışan erkek sigortalılar için babalık izni doğumdan itibaren 5 gündür. Bu beş gün boyunca işveren, çalışanın maaşını tam olarak ödemek zorundadır.

SGK Emzirme Parası 2020

Sosyal güvenlik kurumu, doğum tarihinden önceki yıl içinde en az 120 gün sigortalı olan kadın veya erkeklere bir kerelik emzirme parası öder. 2020 yılında bu miktar 210,00 liradır.

SGK Doğum Parası 2020


İşveren, sigortalı kadının maaşını doğumdan önce ve sonra 112 gün (çoğul doğum için 126 gün) çalışmama durumunda ödemez. Bu dönemlerdeki ödemeler SGK tarafından ödenir. Bu meblağa, annenin geçici iş göremezliği için ödeme denir. 2020 yılında asgari ücretli çalışanlar için toplam doğum parası yaklaşık 7.300 TL'dir.

Memurların Doğum Öncesi ve Sonrası İzin Hakları

Memurların doğum öncesi ve sonrası ücretli izinleri ve ücretsiz izinleri, sigortalı anne veya babaya göre farklılık göstermektedir. Bu başlık altında, memurlara doğumdan önce ve sonra emzirme izni ve ücretli ve ücretsiz izinler hakkında bilgi verilecektir.

Memur Analık İzni 2020

657 sayılı Kanuna uygun çalışan memurlar, doğumdan 8 hafta önce ve 8 hafta sonra en fazla 11 2 gün olmak üzere ücretli doğum izni alma hakkına sahiptir. Memur anne isterse 37. haftadan önce doktor raporunu işleme koyabilir, bunun için 32. haftada doktora gidip doğum öncesi raporu alması gerekir. Bu durumda anne, doğumdan önceki 5 hafta iznini doğumun sonuna kadar devretme hakkına sahiptir.

Memurlarda Süt İzni 2020

Memurlar için süt izni doğumdan sonraki doğum izninin bitiminden itibaren başlar. Dolayısıyla bu tarihten sonraki ilk 6 ay günde 3 saat, sonraki 6 ay ise günde 1,5 saattir. Kişi dilediği zaman süt iznini kullanma hakkına sahiptir.

Memur Doğum Sonrası Ücretsiz İzin 2020

Memurlar doğum izninden başlayarak 24 ay ücretsiz izin alabilirler. İşe başladıktan sonra da ücretsiz izin talebinde bulunabilir, bu durumda kalan süre boyunca ücretsiz izinden yararlanır.

Memurlar Yarı Zamanlı Çalışma 2020

Memurlar doğum izni tarihinden itibaren ilk çocuk 2 ay, ikinci çocuk 4 ay, üçüncü ve büyük çocuklar 6 ay yarı zamanlı çalışma hakkından yararlanabilmektedir. Bu süre zarfında memurlar yarı zamanlı çalışır ve maaşlarının yarısını ajans öder. Memur kadınlar da çocukları 60 aylık zorunlu eğitim yaşına gelene kadar yarı zamanlı çalışabilirler. Gerekli koşul, eşin aktif olarak SSK veya emekli maaşı altında çalışıyor olmasıdır.

Memurlar Emzirme Yardımı Alabilir Mi?

Devlet memurları SGK’nın ödediği emzirme parası ya da annelik yardımından faydalanamaz. Analık parasından faydalanamama sebebi izinli olduğu süre zarfı boyunca maaşının Kurum tarafından ödeniyor olmasıdır.

Toplu Süt İzni Hesaplama 2020

Kamu sektöründe kadınlara verilen emzirme izninin toplu olarak kullanılması mümkün değildir. Nitekim 4857 sayılı Kanuna göre bu hüküm sosyal güvenlik kapsamındaki kadınlara uygulanmamaktadır. Ancak işveren ile işçi arasındaki karşılıklı anlaşma ile toplu olarak kullanılabilir. İşverenin doğum izni hesaplama tablosuna göre sigortalı çalışan annelerin, çocuk 1 yaşına gelene kadar 1,5 saatlik emzirme izninden yararlanmaları gerekmektedir.

Doğum İznine Ne Zaman Çıkılıyor?

Bu konudaki en sık sorulan sorulardan biri, doğum izninin ne zaman alınacağıdır.

  • Tekil gebelik için doğum izni 32. haftada başlar. Doktor raporu ile anne 37. haftaya kadar çalışabilir.
  • Çoğul gebelikler 30. haftada başlar.

Emziren Anne Çalışma Saatleri 2020

Yukarıdakiler annenin SSK ve Bağkur'daki günlük emzirme dönemini listelemektedir. Annenin emzirme izni süresi yasal olarak anneye bırakılmıştır. Diğer bir deyişle anneler, yasanın öngördüğü emzirme süresi içinde kanunla belirlenen süreler içinde çalışma saatleri içinde çocuklarını emzirme hakkına sahiptir.



Son Güncelleme: 25.10.2020 10:26
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Anahtar Kelimeler:
IzinEmzirme ParasıMemurAnalık Ödeneği
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