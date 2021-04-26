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Çalışan izin parası hesaplama nasıl yapılır? İzin parası hesaplama işlemleri

Her çalışanın hakkı olan yıllık izini kullanmayan kişilerin kullanmadığı yıllık izinler izin parası olarak çalışanlara ödenmektedir. İzin parası, yıllık iznini kullanmayan kişilere verilmesi olan zorunlu bir ödemedir.

26 Nisan 2021 Pazartesi 22:30
Çalışan izin parası hesaplama nasıl yapılır? İzin parası hesaplama işlemleri
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Uzun saatler çalışan ve fazladan mesai yapan kişilerin kullanamadıkları yıllık izinleri mesai olarak sayılmakta ve ücreti ödenmektedir. Bu ücret hesaplanırken yıllık izin sayısı ve brüt ücret baz alınarak hesaplama yapılmaktadır. Çalışan kişinin brüt ücreti ile brüt maaşı çarpılmakta ve vergiler çıkartılarak ücret ödenmektedir.

Annelik İzin parası nasıl hesaplanır?

Annelik izin parası son üç ay baz alınarak hesaplanır. Son üç ayda ödenen brüt ücretin ortalaması hesaplanarak ortalaması alınan ücretin üç bölü ikisi annelik izin parası olarak ödenmektedir.

İzin parasından kimler faydalanamaz?

İzin parasından faydalanmak isteyen kişilerin yıllık izin hakkına sahip olması gerekmektedir. İzin hakkına sahip olan kişilerin kullanmadığı izinler için izin parası ödenmesi gereklidir.

İzin parası kuralları nelerdir?

İzin parası için belirlenmiş bazı kurallar bulunmaktadır. Bu kurallardan ilki yıllık izinin kullanmayan kişilere izin parasının ödenmek zorunda olmadır. Kişi işten ayrılıyorsa da ayrılırken ödemenin yapılması gereklidir. Mevsimlik çalışanlar ve kampanya çalışanları için izin parası durumu söz konusu değildir, iş yerinin devredilmesi durumunda da çalışanların izin parasının ödenmesi gereklidir.

İzin parası için gerekli süre nedir?

İzin süreleri çalışma süresine göre değişim gösterebilmektedir. Öneğin 1-5 yıl çalışan kişiler yıllık izinleri 14 günken 5-15 arasının ise yıllık izini 26 gün olarak belirlenmiştir. Yıllık izinin değişmesi ile izin parası da değişmektedir. İzin parası hesaplaması yapılırken brüt ücret göz önünde bulundurularak hesaplama yapılmalıdır.




Son Güncelleme: 26.04.2021 22:30
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Anahtar Kelimeler:
IzinParası
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