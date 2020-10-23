Çalışan işçilerin maaşına haciz uygulanırsa ne yapılması gerekir?

İşçinin Maaşına Haciz Gelir mi?

İşçinin maaşının haczedilmesine ilişkin bir yasak yoktur, sadece bu konuda bir sınırlama vardır. Bir çalışanın maaşını hariç tutarken işverenin de dikkat etmesi gereken bazı noktalar vardır. Ancak öncelik elbette çalışandır. Maaşı haczedilen çalışan bu konuda itirazda bulunabilir. İlgili kurum veya icra dairesi tarafından verilen icra kararlarını uygulamak ve kurum çalışanına maaşından gerekli kesintileri yaparak ödeme yapmak işverenin sorumluluğundadır.

Bu nedenle, çalışanın itirazı işverene değil, uygun icra dairesine veya kuruma yöneltilmelidir. Buradaki kurum, icra dairelerine ek olarak, SGK ve Finans'ın kendi alacaklarına göre borçları tahsil etmek için doğrudan bir ücret tahsilatı isteyebileceği anlamına gelir. Ayrıca, 6183 sayılı Kanun kapsamında tahsil edilen vergi dışındaki tüm kamu hukuku yükümlülüklerini Maliye Bakanlığı devralabilir. Bu kapsam dışında kalan gerçek ve tüzel kişilerin alacakları halinde icra daireleri tarafından icra ve haciz işlemleri yapılabilir. Ödeme şartlarının sona ermesi durumunda, ödenmemiş ödemeler nedeniyle yapılan borçlar için icra işlemleri uygulanır. Bu kapsamda icra konusu alacaklar söz konusu olduğunda, SGK, Vergi Dairesi veya İcra Dairesi önce borçluyu ödeme emrine yönlendirir.

İtiraz Süresi İçin 7 Gün Bulunmakta

İşverene İtiraz Yapılacak Durum

Borç geri ödenmezse, çalışanın 7 gün içinde itirazda bulunması gerekir. Ödeme emrinin hangi kurum veya departmana gönderildiği dikkate alınarak buraya da itiraz edilmelidir. Bununla birlikte, borçlu yerel ajansa veya icra dairesine de başvurabilir. Borca karşı çıkabilir veya borca ​​karşı çıkabilirsiniz. Öneğin daha önce borcunu ödeyen bir kişinin, borcun vadesinin dolması, ödeme makbuzunda belirtilen borç tutarının yanlış olması veya icra dairesinin faturaya istinaden ödeme makbuzu göndermesi gibi bir duruma itiraz yapılır.

İcra edilen borç ile ilgili olarak gönderilen ödeme dekontu için işçi herhangi bir ödeme yapmazsa, ödeme makbuzuna itiraz etmez veya itiraz reddedilirse borçlu sorumlu olacaktır. Bu nedenle, haciz işverenin maaşından düşülebilir. Bu aşamadan sonra şartlar uygunsa, öneğin kişi borcunu geri ödemişse veya daha önce kendisine haber verilmemişse, işçi SGK'ya, vergi dairesine veya icra dairesine hacizin iptalini talep ederek şikâyette bulunmalıdır. İtiraz nedeniyle ücret haczi kaldırılırsa, ilgili kurumlar ücret kısıtlamalarını kaldıracak.

Ek olarak, belirli durumlarda, çalışan işverene itiraz edebilir. İşverene gönderilecek icra kesintisi yazısında, işçinin aldığı aylık maaşın 4'te 1'inin, iş sözleşmesinin feshi durumunda ortaya çıkacak işçinin maaşı ve kıdem tazminatı dışında diğer haklarının mahsup edilip yatırılması gerektiği belirtiliyor. el koyma kararının kapsadığı uygun yerlerde. Bu noktada işveren, çalışanın aylık ücretinin 1 ila 4'ünden fazlasını keserse, işçi bu noktada itiraz etmelidir. Çünkü borçlar kanunu ve iş hukuku hükümleri daha fazla kesintiyi engelliyor. Bu durumda, çalışanın uygun konuda SGK'ya bir talepte bulunması gerekmektedir. Ancak nafaka borçlarında herhangi bir sınırlama yoktur, nafaka miktarına mahkeme karar verir.