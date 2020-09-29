Çalışan annelere maddi destek! Devlet 8.000 TL'lik ödeme yapıyor!

Devlet tarafından yapılan destekler devam ederken, anneler için verilen destek ödemeleri de verilmeye devam ediliyor. Annelere 8 bin TL ödeme yapan devlet, Sosyal Yardım Müjdesi adı altında annelere nakdi destek sağlamaktadır.

Çalışan annelere büyük müjde! Destek parası yükseldi

Çalışan annelere destek olmak isteyen devlet, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yürüttüğü projeler kapsamında annelere maddi ödenekler vermektedir. Bu ödemeler ile birlikte aile hayatını korumak isteyen devlet, tüm annelerin çalışma hayatlarına devam etmelerini sağlamaktadır.

Çalışan anneye süt parası ne kadar 2020? Emzirme ödeneği nedir?

Annelere doğum parası 2020! Doğum parası ne kadar?

Devlet tarafından verilen desteklerin başında süt parası gelmektedir. Asıl adı emzirme ödeneği olanile birlikte annelere destek verilmektedir. Sigortalı olarak çalışan annelerin yararlanabildiği destek ödemesi ile birlikte, annelere 2 yıl boyunca 202 TL verilmektedir. Bu ödenekten kamu personeli olan anneler yararlanamamaktadır.

2015 yılından itibaren çalışan ve doğum yapan annelere doğum parası adı altında nakdi destek sağlanmaktadır. Bu destekten annelerin yararlanabilmeleri için çocuğun babasının T.C. vatandaşı olması gerekmektedir.

Günümüzde doğum parası 300 TL ile 600 TL arasında değişmektedir. Bu desteğin miktarı doğan çocuğun annenin kaçıncı çocuğu olduğuna göre değişmektedir.

Geçici iş göremezlik ödeneği 2020

Çalışan anneler doğum yaptıklarında belirli bir süre çalışamamaktadır. Bu süre zarfında annelerin kaybını en aza indirmek isteyen devlet geçici iş göremezlik ödeneği ile annelere maddi destek vermektedir. Annelerin çalışmadığı süre boyunca aldığı bu ödenek 2020 yılı itibariyle 7 bin 324 TL’yi bulmaktadır.