Çalışan annelere erken emeklilik fırsatı! Doğum borçlanmaları ve staj prim kazandırıyor..

Emeklilik şartları mevzuatlarında yapılan yeni düzenlemeler çalışan annelerin erken emekli olabilmesi yönünde bazı kolaylıkları getiriyor. Erken emekli olabilmek için başlangıç tarihine göre belirlenmiş olan yıl, yaş ve prim şartlarını tamamlamak gerekirken annelere üç avantaj kapısı açılıyor.

Bunlardan ilki çalışan annelere tanınmış olan doğum borçlanmaları hakkında imkan. Sigortalı iken sahip olduğu 3 çocuğu için borçlanma yapan bir çalışan anne prim günleri için toplam 2160 gün (6 yıl) kazanıyor. Normal şartlarda mevzuatlarda belirtilen staj veya çıraklık eğitimlerinin ise emeklilik haklarından saymazken annelerin staj ve çıraklık eğitimi sonrasında dünyaya getirdiği çocukları için borçlanma sistemine dahil olabiliyor.

Annelere ayrıca sigorta başlangıç tarihi geriye çekme imkanı da sağlanıyor. Bu da şayet stajla birlikte sigortalı çalışmaya başlanılan süre arasında bir doğum gerçekleştiyse mümkün olabiliyor.

YAŞ İÇİN 2 YILLIK AVANTAJ!

Bir çalışan kadın öneğin 20 Mayıs 1991'de stajını 20 Mayıs 1994'te ise sigortalı olarak çalışmaya başlamışsa emekli olmak için 20 yıl, 50 yaş ve 5675 gün hakkı tanınabiliyor. Şayet kadın 20 Mayıs 1992'de anne olmuş ise 720 gün (2 yıl) borçlanması prim gününe dahil ediliyor ve başlangıç tarihi 20 Mayıs 1992 yılına geri çekilerek emeklilik yaşı 48'e indirilmiş oluyor.