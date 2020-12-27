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Çalışan annelere devletten 300 Euro bebek bakıcı desteği ödemesi

Çalışan annelere müjdeli haber devletten geldi! Bakıcı desteği olarak her çalışan anneye 300 Euro verilecek. Bu destekten yararlanmak isteyen kişiler başvuru şartlarını merak etmeye başladı. Bakıcı desteği parasından faydalanmak isteyen anneler araştırmalarına devam ediyor.

27 Aralık 2020 Pazar 08:24
Çalışan annelere devletten 300 Euro bebek bakıcı desteği ödemesi
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Devlet, çalışan annelere destek olmak için ayda 300 euro ödeyecek. Çocuklarına bakıcı tutarken kariyerlerine devam etmek isteyen annelere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ayda 300 euro ödeyeceği açıklandı.

Çocuk Bakıcı Yardım Parası Aylık 100 Euro Arttı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yaptığı açıklamaya göre, annelerin çocukları için alacağı bakıcı desteğinin 200 Euro’dan 300 Euro’ya çıktığı açıklandı. Projeden yararlanmak isteyen annelerin sigorta yaptırması ve çocuklarının 0-24 aylık olması gerekmektedir. 4 / A altındaki anneler bu destekten koşulsuz olarak yararlanabilir.

Devletten Bakıcı Desteği Almak İsteyenlerin Yerine Getirmesi Gereken Şartlar

Devletin anneye sağladığı eğitimli bakıcılardan yararlanabilmesi için bebeğin öncelikle 0-24 ay arasında yani 2 yaşına kadar olması gerekmektedir.

Karşılanması gereken diğer şartlar;

  • Anne 4/A kapsamında çalışıyor olmalı,
  • Annenin maaşı toplam asgari ücretin en fazla iki katı olmalı,
  • Bakıcı olarak işe alınan kişinin annenin akrabası olmamalı,
  • Tercih edilen çocuk bakıcısının bu alanda gerekli belge ve sertifikaları bulunması,
  • Bakıcı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalıdır.

Bu koşullar karşılanırsa, tüm anneler eğitimli bakıcıların desteğinden yararlanabilir. Başvurmak için sosyal güvenlik kurumu web sitesini kullanabilirsiniz. Bu proje kapsamında 2020 yılına kadar tüm illerde çalışan anneler faydalanabilecek. Yardım başvuru tarihi kapsamında ebeveynlerin tercihlerine öncelik verilmektedir. Öneğin, 22. ayda yapılan bir başvuru yalnızca 2 aylık ödemeye izin verecektir. Bebek 25. aya girdiğinde destek otomatik olarak kesilecektir. Bu bağlamda, uygun anneler, bebek doğduktan ve bakıcı çalışmaya başladıktan sonra çocuk desteğinden yararlanabilir.

Çocuk Bakım Sertifikası Nasıl Alınır?

Devletin eğitimli bakıcı desteğinden yararlanmak isteyenlerin sertifika sahibi olması gerekir. Bu sertifikaları birçok kurstan kolayca alabilirsiniz.

Yapmanız gereken ilk şey, e-devlet sistemine giriş yapmak için e-devlet şifrenizi kullanmak ve ardından " Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi" başvurusu yapmaktır. Başvuru sürecinde sizi "AB Destek Başvuru" ekranına yönlendirecektir. Formu doldurmalı ve başvurunuzu tamamlamalısınız. Başvuru tamamlandıktan sonra online olarak sertifika veren firmalara başvurabilir ve intenet üzerinden kolaylıkla sertifika sahibi olabilirsiniz.



Son Güncelleme: 27.12.2020 08:24
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Anahtar Kelimeler:
DevletBakıcı Desteği300 EuroÇalışan Anne
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