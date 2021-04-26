Çalıntı televizyonla polis denetimine takıldı

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona-virüs salgının nedeniyle alınan tedbirler kapsamında sıklaştırılan denetimlerini aralıksız devam ettiren polis ekipleri önlemler alarak vatandaşları tek tek uyarıyorlar. Bu kapsamda Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri bölgede gerçekleştirdikleri denetimlerde vatandaşların GBT sorgulamalarında kurallara uymayanlara idari para cezası uyguladı.

Öte yandan polis ekipleri kucağında televizyon ile yürürken gördükleri yabancı uyruklu bir kişi dikkatlerini çekti. Durdurulan şahsa televizyonu nereden aldığının sorulması üzerine şahıs, ‘tamirden getiriyorum’ diyerek kendini aklamaya çalıştı. Polis ekiplerinin televizyonunun belgelerini görmek istemesi sonucu belgeleri olmayan şahıs, cadde üzerindeki bir iş yerinden televizyonu aldığını söyledi. Kendilerine bildirilen adrese giden polis ekipler, iş yerinin ruhsatsız olduğunu ve televizyonun çalıntı olduğunu tespit etti. Ruhsatsız işyerine ve çalıntı televizyonu alan kişi hakkında polis ekipleri tarafından işlem yapıldı.

Beyoğlu’nda arttırılan denetimler neticesinde cadde de daha önceki günlere oranla yoğunluğun azaldığı görüldü.

