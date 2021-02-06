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Çalınan ekipmanlar polis tarafından 18 gün sonra bulundu

Manisa'da Cemil İşçi'nin 30 TL'lik ekipmanı çalınmıştı. Polis ekiplerinin uğraşıyla ekipmanlar 18 gün sonra bulundu.

06 Şubat 2021 Cumartesi 06:11
Çalınan ekipmanlar polis tarafından 18 gün sonra bulundu
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Manisa’da yaşanan olayda Mehmet İşçi’nin sahibi olduğu demir doğrama atölyesinden ekipmanlar, hırsız tarafından çalınmıştı. Ertesi gün atölyeye gelen İşçi, şok yaşadı. 30 bin TL değerinde ekipmanının çalındığı fark eden İşçi, hemen polise haber verdi.

 

Manisa Emniyet Müdürlüğü, hırsız veya hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Atölyenin çevresindeki binaların ve işyerlerinin güvenlik kameraları incelendi. 500 saatlik güvenlik kayıtlarının izlenmesiyle Ahmet G. tespit edildi. Ahmet G.’nin önce bir kamyonet çaldığı ve daha sonrasında atölyeye gelerek ekipmanları çaldığı fark edildi. Polis ekipleri, yaptıkları operasyonla Ahmet G.’yi yakaladı. Ahmet G.’nin çaldığı ekipmanları başka bir esnafa satmak için esnaf olduğunu ve iş yerini kapattığı için mallarını ucuza sattığı yalanını söylediği öğrenildi. Polisler, çalınan ekipmanları eksiksiz bir şekil İşçi’ye teslim etti. İşçi, ekipmanlarına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu ve polis ekiplerine yardımlarından ötürü minnet duyduğunu dile getirdi. 



Son Güncelleme: 06.02.2021 06:11
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Anahtar Kelimeler:
ManisaAtölyeEkipmanEsnafCemil İşçi
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