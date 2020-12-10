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Çağla'yı 10 yerinden bıçaklayarak kaçan eski erkek arkadaşı tutuklandı

Zonguldak Ereğli'de , 22 yaşındaki Çağla Çiçekçi'yi 10 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan ve kaçan eski erkek arkadaşı 40 yaşındaki Ufuk Ö. teslim oldu. Yakalanan Ufuk Özer, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

10 Aralık 2020 Perşembe 23:16
Çağla'yı 10 yerinden bıçaklayarak kaçan eski erkek arkadaşı tutuklandı
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Zonguldak Ereğli’de Orhanlar Mahallesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda 22 yaşındaki Çağla Çiçekçi, evine gelen eski erkek arkadaşı Ufuk Ö.  İle tartışmaya başladı. Yaşanan tartışmanın büyümesi sonucu Ufuk Ö., Çiçekçi'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Vücuduna aldığı ağır bıçak darbeleriyle  ağır yaralanan ve  vücudunun 10 yerinden bıçaklanan Çiçekçi, kaldırıldığı özel hastanede tedavi altına alındı. Yoğun bakıma alınan ve burada tedavisi süren Çiçekçi'nin hayati tehlikesinin sürdüğü gelen bilgiler arasında. Yaşanan bu dehşet verici olay sonrasında kaçan şüpheli Ufuk Ö. ise ilçeye bağlı Kandili beldesindeki jandarma karakoluna teslim oldu. 

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Çağla Çiçekç adlı genç kızı 10 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan eski erkek arkadaşı Ufuk Ö. Teslim olmasının ardından adliyeye sevk edildi. Ufuk Ö.'nün ilk ifadesi emniyette alındı. İfadesinde konuşmak için Çağla Çiçek’in evine gittiğini alkollü olduğunu ve aralarında çıkan tartışma sonucunda genç kızı bıçakladığını itiraf etti.

TUTUKLANDI

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Çağla Çiçekçi adlı genç kızı 10 yerinden ağır bir şekilde bıçaklayarak ağır yaralanmasına sebep olan ve hayati tehlikesi bulunan genç kızın eski erkek arkadaşı Ufuk Özer, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 



Son Güncelleme: 10.12.2020 23:16
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Anahtar Kelimeler:
ZonguldakKadın Cinayeti
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