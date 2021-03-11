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Çağlayan Adliyesi'nde intihar vakası!

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda adliyenin 4'üncü katındaki korkuluklara çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu. Ekipler, şahıs için ikna çalışması başlattı.

11 Mart 2021 Perşembe 14:10
Çağlayan Adliyesi'nde intihar vakası!
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İstanbul'daki Adalet Sarayı'nda intihar vakası tüm ekipleri harekete geçirdi. Adliyenin 4'üncü katına çıkan bir şahsın korkulukların arkasına geçerek intihar girişiminde bulunması üzerine ekipler intihar etmek isteyen vatandaşı ikna etmeye başladılar.

İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde yaşanan intihar girişimde bir kişinin adliyenin 4'üncü katında bulunan korkuluklardan aşağı sarktığı bildirilirken ekipler alarma gelerek intiharın yaşandığı kat kısmına geldiler. Ekipler şahsı intihar etmekten vazgeçirmek için ikna çalışmaları başlattılar.

Bir süre devam eden ikna konuşmaları sonrasında intihara teşebbüs eden kişi polisler tarafından etkisi hale getirilirken şahıs, ekip aracına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Adliyenin infaz bürosu bölümünde bir tartışma yarattığı ve orada birisini darp ettiği öğrenilen şahsın polise verdiği ifadesinde eşinin cezaevinde olduğunu ve psikolojim bozulduğunu söylediği bildirildi.

 



Son Güncelleme: 11.03.2021 14:10
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Anahtar Kelimeler:
Çağlayan AdliyesiIstanbul Adalet SarayıInihar Vakası
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