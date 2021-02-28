Çağala nedir? Çağla faydaları nelerdir? Kayısı çağalasının kilosu ne kadar?

İkimizin her köşesinde çok çeşitli meyveler yetişmektedir. Bu meyvelerden bir tanesi de Çağladır. Çağla meyvesi kayısının olmamış halidir. Çiftçiler kayısı ağaçlarını rahatlatmak için Çağlayı toplamaktadır. Böylece hem ağaçlar rahatlar hem de Çağla meyvesi vatandaşlarımıza şifa olur.

Bir dönem çiftçi tarafından toplanıp yaratılan Çağla bugünlerde kilosu 100 TL’den satılmaktadır. Vatandaşlarımız Çağla bitkisinin hangi hastalıklara iyi geldiğini, Çağla bitkisinin ne olduğunu, Çağla meyvesinin faydalarını merak ediyor. Özellikle hamile kadınların aş erme dönemlerinde Çağla yedikleri bilinmektedir. Çağla’nın bugünkü kilosu 100 TL’den işlem görmektedir.

İçerisinde barındırdığı vitaminler sayesinde birçok hastalığa şifa olan Çağla bitkisi tüketilmektedir. Özellikle mayhoş ve ekşimsi tadından dolayı hamilelerin en çok tercih ettiği meyveler arasındadır. Ayrıca yemeklere ve salatalara katıldığında muazzam bir lezzet vermektedir. Bazı yörelerde bu meyvenin salamurası yapıldığı gibi turşusu da yapılmaktadır. İçerisinde bol miktarda protein ve vitamini, C vitamini, B vitamini, E vitamini, fosfor, kalsiyum, demir, potasyum, selenyum ve magnezyum bulunmaktadır.

Ayrıca zeytinyağında da bulunan tekli yağ asitlerine de sahip olan Çağla gerçekten bin bir derde deva niteliğindedir.

Bahar mevsimi geldiğinde sadece 20 günlüğüne meyve veren Çağla meyvesi, kayısının olmamış hali olarak dikkat çeker. Mayıshoş ve ekşi tadıyla vatandaşlarımızın ilgisini çeken Çağla meyvesi oldukça faydalı içeriklere sahiptir. Bunun yanında birçok hastalığa da şifa olan çağla meyvesi, uzmanlar tarafından toplumumuzun her kesimine yenmesi ve tüketilmesi için tavsiye edilen önemli meyveler arasında bulunmaktadır. Çağla meyvesi aynı zamanda yurt dışına da ihraç edilerek ülke ekonomisine büyük katkılar sağlamaktadır. Çünkü yurt dışından da büyük bir talep vardır.

Bazen mevsim geçişlerinde vücutta sıvı dengesizliği yaşanmaktadır. Bundan dolayı çağla meyvesi günlük su ihtiyacının yüzde kırkını sağlayabilir. Çağla meyvesini günde bir tabak tükettiğiniz taktirde vücudunuzun sıvı dengesini kolay bir şekilde sağlayabilirsiniz.

Çağla meyvesinin faydalarını sıralayacak olursak, kolesterolü düşüren çağla meyvesi aynı zamanda kolesterolün en büyük düşmanıdır. Safra kesenizde oluşacak olası taş oluşumuna engel olur. İçerisinde bol miktarda C vitamini gibi önemli bir vitamini bulundurur. Tansiyonu dengeleyici etkisi vardır. Metabolizmayı hızlandırır. Çok güçlü bir antioksidan niteliğindedir. Kaslarınıza girecek olan krampları önlemekle kalmaz, aynı zamanda sizi sıkıntıya sokabilecek kas kasılmalarını azaltır. Vücudunuzda oluşacak olası iltihaplar engeller.

Damar ve kalp sağlığı için oldukça faydalı bir meyvedir. İçerisinde barındırdığı vitaminler sayesinde oldukça doyurucu bir diyet besin olarak tüketilir. İçerisinde bulundurduğu yüksek lif oranı vesilesiyle glisemik indeksi oldukça düşüktür bunda mayhoş ve ekşimsi tadının da etkisi vardır. Ayrıca kozmetik ürünler yerine kullanılabilir. Ayak ve el bakımı makyaj temizleme ve tınak bakımında tercih edilmektedir.

Hamilelerin vazgeçilmez besin kaynağı olan Çağla meyvesi bebeklerin gelişimine yardımcı olduğu gibi anne sütünü de artırmaktadır. Baş dönmesini azaltır uykusuzluğa önleyici etkisi vardır. Vücudunuzdaki sinirleri güçlendiren Çağla meyvesi, kulağınızda bulunan arıları geçirmektedir. Ayrıca boğaz ağrısı boğaz yanması, bronşit, akciğerde bulunan hastalıklara iyi gelir.

Vatandaşlarımız Çağla meyvesinin hangi hastalıklara iyi geldiğini merak etmektedir. Çağla meyvesinin içerisinde bol miktarda selenyum, bol miktarda ev vitamini ile C vitamini vardır. Vücudunuzu kanserden koruduğu gibi olası kanser durumlarında kanseri önleyici etkisi bulunmaktadır. İçerisinde bulundurduğu bol miktarda magnezyum sayesinde kalp hastalıklarına da oldukça faydalı bir işlev görmektedir.

İçerisinde bol miktarda ev vitamini olan çağla bir meyvesi, bu sayede vücudumuzda oluşacak akne ve sivilce engelleyici etkisi vardır. Bu meyveden elde edilecek olan maskeler vücudunuzdaki ve yüzünüzdeki kırışıklıkları giderdiği gibi, yaşlanmayı azaltıcı etkiye de sahiptir.

İçindeki fosfat ve selenyum maddeleri sayesinde mevsim geçişlerinde yaşanacak olan güçsüzlükler karşısında, bağışıklık sistemini oldukça güçlendirici etkiye sahiptir. Ayrıca antioksidan etkisi vardır. Vücutta bulunan zararlı maddelerin idrarla yöntemi ile vücuttan dışarı atılmasına destek olur.

Metabolizmayı hızlandıran Çağla bitkisi içerisinde oldukça fazla yüksek lif miktarı taşımaktadır. İçindeki lif oranı vesilesiyle Bağırsaklardaki yararlı bakterilerin sayısını bariz bir şekilde arttırır ve probiyotik bir etki sağlar.