İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank'ın güncel 2021 Şubat sonu ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranları açıklandı
Son Dakika
Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank'ın güncel...
Karadeniz'e meteor mu düştü? Geceyi aydınlatan gizemli ışık ne?
Son Dakika
Karadeniz'e meteor mu düştü? Geceyi...
Kovid-19 aşısı olacaklar dikkat! Aşı öncesi o ilaçları kullanmayın
Son Dakika
Kovid-19 aşısı olacaklar dikkat! Aşı...
Ereğli Demir Çelik'te Yönetim Değişikliği
Ereğli Demir Çelik'te Yönetim Değişikliği

Çağala nedir? Çağla faydaları nelerdir? Kayısı çağalasının kilosu ne kadar?

Kayısının olmamış hali olarak nitelendirilen çağla meyvesi birçok hastalığa iyi gelmektedir. Vatandaşlarımız çağla bitkisinin hangi hastalıklara iyi geldiğini merak ediyor. Çağlanın ne olduğu, hangi hastalıklara iyi geldiği belli oldu.

28 Şubat 2021 Pazar 17:50
Çağala nedir? Çağla faydaları nelerdir? Kayısı çağalasının kilosu ne kadar?
Takip Et:

İkimizin her köşesinde çok çeşitli meyveler yetişmektedir. Bu meyvelerden bir tanesi de Çağladır. Çağla meyvesi kayısının olmamış halidir. Çiftçiler kayısı ağaçlarını rahatlatmak için Çağlayı toplamaktadır. Böylece hem ağaçlar rahatlar hem de Çağla meyvesi vatandaşlarımıza şifa olur.

Bir dönem çiftçi tarafından toplanıp yaratılan Çağla bugünlerde kilosu 100 TL’den satılmaktadır. Vatandaşlarımız Çağla bitkisinin hangi hastalıklara iyi geldiğini, Çağla bitkisinin ne olduğunu, Çağla meyvesinin faydalarını merak ediyor. Özellikle hamile kadınların aş erme dönemlerinde Çağla yedikleri bilinmektedir. Çağla’nın bugünkü kilosu 100 TL’den işlem görmektedir.

İçerisinde barındırdığı vitaminler sayesinde birçok hastalığa şifa olan Çağla bitkisi tüketilmektedir. Özellikle mayhoş ve ekşimsi tadından dolayı hamilelerin en çok tercih ettiği meyveler arasındadır. Ayrıca yemeklere ve salatalara katıldığında muazzam bir lezzet vermektedir. Bazı yörelerde bu meyvenin salamurası yapıldığı gibi turşusu da yapılmaktadır. İçerisinde bol miktarda protein ve vitamini, C vitamini, B vitamini, E vitamini, fosfor, kalsiyum, demir, potasyum, selenyum ve magnezyum bulunmaktadır.

Ayrıca zeytinyağında da bulunan tekli yağ asitlerine de sahip olan Çağla gerçekten bin bir derde deva niteliğindedir.

Bahar mevsimi geldiğinde sadece 20 günlüğüne meyve veren Çağla meyvesi, kayısının olmamış hali olarak dikkat çeker. Mayıshoş ve ekşi tadıyla vatandaşlarımızın ilgisini çeken Çağla meyvesi oldukça faydalı içeriklere sahiptir. Bunun yanında birçok hastalığa da şifa olan çağla meyvesi, uzmanlar tarafından toplumumuzun her kesimine yenmesi ve tüketilmesi için tavsiye edilen önemli meyveler arasında bulunmaktadır. Çağla meyvesi aynı zamanda yurt dışına da ihraç edilerek ülke ekonomisine büyük katkılar sağlamaktadır. Çünkü yurt dışından da büyük bir talep vardır.

Bazen mevsim geçişlerinde vücutta sıvı dengesizliği yaşanmaktadır. Bundan dolayı çağla meyvesi günlük su ihtiyacının yüzde kırkını sağlayabilir. Çağla meyvesini günde bir tabak tükettiğiniz taktirde vücudunuzun sıvı dengesini kolay bir şekilde sağlayabilirsiniz.

Çağla meyvesinin faydalarını sıralayacak olursak, kolesterolü düşüren çağla meyvesi aynı zamanda kolesterolün en büyük düşmanıdır. Safra kesenizde oluşacak olası taş oluşumuna engel olur. İçerisinde bol miktarda C vitamini gibi önemli bir vitamini bulundurur. Tansiyonu dengeleyici etkisi vardır. Metabolizmayı hızlandırır. Çok güçlü bir antioksidan niteliğindedir. Kaslarınıza girecek olan krampları önlemekle kalmaz, aynı zamanda sizi sıkıntıya sokabilecek kas kasılmalarını azaltır. Vücudunuzda oluşacak olası iltihaplar engeller.

Damar ve kalp sağlığı için oldukça faydalı bir meyvedir. İçerisinde barındırdığı vitaminler sayesinde oldukça doyurucu bir diyet besin olarak tüketilir. İçerisinde bulundurduğu yüksek lif oranı vesilesiyle glisemik indeksi oldukça düşüktür bunda mayhoş ve ekşimsi tadının da etkisi vardır. Ayrıca kozmetik ürünler yerine kullanılabilir. Ayak ve el bakımı makyaj temizleme ve tınak bakımında tercih edilmektedir.

Hamilelerin vazgeçilmez besin kaynağı olan Çağla meyvesi bebeklerin gelişimine yardımcı olduğu gibi anne sütünü de artırmaktadır. Baş dönmesini azaltır uykusuzluğa önleyici etkisi vardır. Vücudunuzdaki sinirleri güçlendiren Çağla meyvesi, kulağınızda bulunan arıları geçirmektedir. Ayrıca boğaz ağrısı boğaz yanması, bronşit, akciğerde bulunan hastalıklara iyi gelir.

Vatandaşlarımız Çağla meyvesinin hangi hastalıklara iyi geldiğini merak etmektedir. Çağla meyvesinin içerisinde bol miktarda selenyum, bol miktarda ev vitamini ile C vitamini vardır. Vücudunuzu kanserden koruduğu gibi olası kanser durumlarında kanseri önleyici etkisi bulunmaktadır. İçerisinde bulundurduğu bol miktarda magnezyum sayesinde kalp hastalıklarına da oldukça faydalı bir işlev görmektedir.

İçerisinde bol miktarda ev vitamini olan çağla bir meyvesi, bu sayede vücudumuzda oluşacak akne ve sivilce engelleyici etkisi vardır. Bu meyveden elde edilecek olan maskeler vücudunuzdaki ve yüzünüzdeki kırışıklıkları giderdiği gibi, yaşlanmayı azaltıcı etkiye de sahiptir.

İçindeki fosfat ve selenyum maddeleri sayesinde mevsim geçişlerinde yaşanacak olan güçsüzlükler karşısında, bağışıklık sistemini oldukça güçlendirici etkiye sahiptir. Ayrıca antioksidan etkisi vardır. Vücutta bulunan zararlı maddelerin idrarla yöntemi ile vücuttan dışarı atılmasına destek olur.

Metabolizmayı hızlandıran Çağla bitkisi içerisinde oldukça fazla yüksek lif miktarı taşımaktadır. İçindeki lif oranı vesilesiyle Bağırsaklardaki yararlı bakterilerin sayısını bariz bir şekilde arttırır ve probiyotik bir etki sağlar.



Son Güncelleme: 28.02.2021 17:50
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
çağlaMeyveKayısıçağlanın Faydaları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2021 Ramazan ayı ne zaman başlayacak, ilk sahura ne zaman kalkılacak?
2021 Ramazan ayı ne zaman başlayacak, ilk sahura ne zaman kalkılacak?
A101 BİM aktüel ürünleri kataloğunda neler var? 2-4 Mart tarihlerinde A101 BİM aktüel ürünleri neler? A101 BİM Aktüel ürünler...
A101 BİM aktüel ürünleri kataloğunda neler var? 2-4 Mart tarihlerinde A101 BİM aktüel ürünleri neler? A101 BİM Aktüel ürünler...
Sağlık Bakanlığı kafe ve restoranların ne zaman açılacağı belli oldu mu? Yerinde karar nedir? Yeni normalleşme süreci nasıl olacak?
Sağlık Bakanlığı kafe ve restoranların ne zaman açılacağı belli oldu mu? Yerinde karar nedir? Yeni normalleşme süreci nasıl olacak?
Şehirlerarası kısıtlama seyahat izin belgesi nereden alınır? 2021 e-Devlet seyahat izin belgesi başvuru ekranı
Şehirlerarası kısıtlama seyahat izin belgesi nereden alınır? 2021 e-Devlet seyahat izin belgesi başvuru ekranı
2 Mart Salı okullar açılacak mı? Hangi sınıflar eğitime başlayacak?
2 Mart Salı okullar açılacak mı? Hangi sınıflar eğitime başlayacak?
2021 Dini günler ne zaman? Kandil günleri hangi tarihlerde?
2021 Dini günler ne zaman? Kandil günleri hangi tarihlerde?

Popüler Haberler

2021 Ramazan ayı ne zaman başlayacak, ilk sahura ne zaman kalkılacak?
Süper Lig güncel puan durumu ve 5 haftalık fikstür
Bulaşık makinesinin ömrünü uzatacak kullanım ve temizlik ipuçları
Kefaret dizisi beğenildi mi, izlendi mi? Kefaret devam eder mi?
Yaralı Kalbim 26. bölüm fragmanı 1 Mart 2021 Pazartesi yeni bölüm özeti Kanal 7
SGK cenaze ve ölüm yardımları hangi durumlarda verilir? 2021 Sgk cenaze ödeneği nasıl alınır?
Malulen emekli olmak için aranan hastalıkların listesi güncellendi! 2021 Hangi hastalar malülen emekli olabilir?
Youtube kanal değerini ne belirler? #yil Youtube kanal satın alırken nelere dikkat etmeli?
Ankara'ya göktaşı mı düştü? 27 Şubat 2021 Ankara'ya Gök taşı düştüğü iddiası
Emekli maaşı yüksek olması için ne yapmalı? 2021 Emekli maaşını yüksek almanın yolları
Regaip kandili orucu kaç gün tutulur, faziletleri nelerdir?
Engelli raporuyla ÖTV'siz araç alım şartları ve vergisiz araç alım prosedürleri
Survivor 2021 belli olan yarışmacıları kimler? TV8 Survivor 2021 ne zaman başlayacak?
Yoklama kaçakları bedelli askerlik yapabilir mi, bedelli hakkı var mı? Yoklama kaçağı askerliğini tecil ettirebilir mi?
Emeklilikte güne takılma durumu nedir? Emeklilikte güne takılmanın sebepleri
Koronavirüs belirtileri neler? Koronavirüs gün gün belirtileri nasıl başlıyor? Koronavirüs en belirgin semptomları
Kamu ve özel sektörde görevli diyetisyen maaşları ne kadardır? Diyetisyen çalışma saatleri ve 2021 güncel maaşları
Fizyoterapist 2021 yılında ne kadar maaş alıyor? Fizyoterapist görevleri nelerdir?
Diyetisyen maaşları özel hastane ve devlet kurumlarında ne kadardır? 2021
Üniversiteler hangi tarihte açılır? Bahar dönemi yüz yüze eğitime geçiş yapılır mı? YÖK'ten resmi açıklama geldi!
Farklı kurum ve kuruluşlardan ihtiyaç sahiplerine 30 bin TL hibe! Şubat 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.