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Cafe açmak için ne yapılır? Cafe açmak için gerekli belgeler ve şartlar nelerdir?

Kendi dükkanını açmak isteyen vatandaşların ilk tercihi cafe açmak olurken insanlar cafe açmak için nereye başvuru yapıldığını ve nasıl açılacağını merak ediyor. Birçok vatandaşın hayali olan cafe açmak için gerekli belgeler ve şartlar nelerdir? İşte cafe açmak için gerekli tüm detaylar haberimizde

22 Ocak 2022 Cumartesi 18:28
Cafe açmak için ne yapılır? Cafe açmak için gerekli belgeler ve şartlar nelerdir?
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Günümüzün popüler mekanlarından olan cafeler, gençlerin ilk durak noktası olurken her yaş grubuna hitap edecek cafelerin bulunması biraz zor oluyor. Bazı cafeler sadece genç kesime odaklanırken bazıları ise orta yaş kesime hitap etmektedir. Kendi dükkanını açmak için birçok seçenek bulunurken sadece cafe değil aslında fotoğrafçı, bijuteri, demir doğrama, lokanta gibi dükkanlarda açabilirsiniz. Buradaki asıl önemli olan sermayenin olmasıdır. Sizlerde cafe açmak istiyorsanız nerelere başvuru yapabileceğini, hangi maddelerin gerekli olduğu, cafe açmanın şartları için bilgi vereceğiz. İşte cafe açmak için merak edilenler haberimizde

Cafe açmak için nereye başvuru yapılır?

Cafe açmak için ilk olarak konsept belirlemeli ve ona göre mekân ayarlanmalıdır. Sizin tercih ettiğiniz konsepte uygun mekân buluyorsanız eğer kaçırmayın. Tutulan dükkânın konumu, dekorasyonu ve malzemeleri bu noktada önemlidir. Cafe açmak için gerekli evrakların alınabileceği yerler ise şu şekildedir;

1. Dükkânın açılacağı bölgede bulunan belediyeler

2.Vergi daireleri

3. Esnaf kefalet odalarına başvuru bulunulması gereklidir. Başvuru işlemleri ardından istenilen evraklar tamamlanır.

Cafe açmak için belediyeden alınacak izinler nelerdir?

Dükkân açmak için ilk önce bazı koşulları yerine getirmeniz gerekmektedir. Cafeler sıhhi ve umuma açık bir müessese olduğu için belediyelerden alınması gereken evraklar ve şartlar bulunmaktadır. İlk olarak belediyeye iş yeri açmak için dilekçe başvurusu yapılır.

Daha sonra açılacak iş yeri tapuda konut olarak görünüyor ise kat mülkiyetine sahip özel ve tüzel kişilerin oy birliği kararını gösteren dilekçe verilmelidir.

 Sıhhi iş yeri açma çalışma ruhsatı başvuru formu doldurulur, insanların sıklıkla kullandığı açık yerlerde güvenlik önlemleri için yetkililerden görüş alınması gerekir. İnsanlara açık olacak kurulacak iş yeri ve mekân için patlayıcı, yanıcı, veya gaz dolumu gibi alakalı bilir kişinin belirlediği uzaklıkta olması gerekir.  Karayolunun işlek olarak kullanıldığı yerlerde işletme kurulduğunda yeteri trafik güvenliğinin sağlanmış ve gerekli önlemlerin alınmış olması gerekir. İtfaiye raporunu alınmış olması gerekir. Yabancı uyruklu kişilerin iş yeri açması ve çalıştırması için yine izin almaları gerekir.

İş yeri açma ruhsatı olmadan iş yeri açamazsınız. Bu yüzden ruhsat önceliğiniz olurken vergi dairelerine giderek müracaatta bulunmalısınız.

Cafe açmak için gerekli görülen malzemeler nelerdir?

Cafe açmak diğer dükkanlara göre oldukça maliyetli bir iştir. Burada asıl önemli olan mekânın güzelliği ve konumudur. Az maliyet ile güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Ürünler için piyasa fiyat değerlendirmesi yapmanız önerilir. Dizayn için karar verildikten sonra alacağınız ürünleri tek tek düşünmelisiniz. Cafeye gelecek müşteri sayısı, hangi yaşa hitap edecekse ona göre bir dizayn kurmalısınız. Kalitesine göre değişkenlik gösteren ürünler bulunmaktadır. İşte cafelerde bulunması gereken cafe malzemeleri ve fiyatları

Sandalye: 210 TL (adet başı)

Masa: 700 TL (adet)

Masa sandalye takımları:1.000 TL

Buzdolabı: 3,500 TL

Dondurucu: 2,500 TL

Fritöz: 800 TL

Fırın: 3,626 TL

Tost makinesi: 700 TL

Bulaşık makinesi: 2,000 TL

Çay makinesi: 1,053 TL

Kahve makinesi: 1,000 TL

Espresso kahve makinesi: 2,450 TL

 Masa için malzemeler 100 TL (adet)

Yazar Kasa: 1,000 TL

Dekorasyon: 30.000 TL (en az)

TV- Ses sistemleri

Cafe açmak için gerekli belgeler nelerdir?

Kafe açmak için ilk olarak vergi dairesi ve belediyelerden işyeri sahibinin evrakları tamamlaması gerekir. Bu gerekli belgeler ise şu şekildedir;

Vergi dairesi için gerekli belgeler;

İş yeri açılış başvurusunda bulunmak için ilk olarak vergi dairelerine gitmeniz önerilir. Vergi levhası almalısınız. Vergi levhalarını vergi dairelerinden alabilirsiniz.

Bu belgeyi almak için şu evrakları tamamlamalısınız

Noter veya muhtardan onaylı nüfus cüzdan sureti

İkametgâh adresi senedi

İşe başlama tutanağı

İmza beyannameleri

Basit ve gerçek usul hangisinden veri mükellefi iseniz başlama formu

Tuttuğunuz dükkânı satılık almanız halinde tapu senedi

Kiralık dükkan ise kira sözleşmesi

Başvuru yapıldığına dair dilekçe,

Cafe açmak için belediyelerden istenilen belgeler nelerdir?

Vergi dairesinden aldığınız vergi levhası, 2 tane fotokopi

Tutulan binanın imar durumu

Türkiye Cumhuriyeti kayıtlı kimlik aslı ve fotokopisi

Bulduğunuz mülkün kiralık ya da satılık olmasına göre tapu ya da kira sözleşmesi

Portör muayene kartı

Yangın söndürme tüpünün dolu olduğuna dair fatura

İşletme sahibinin bağlı bulunduğu esnaf odasına kayıtlı olduğuna dair belge

Tuttuğunuz dükkan konut daireleri içerisinde ise mülk sahipleri tarafından imzalanan oy birliği dilekçesi

Okul veya cami gibi yerlere mesafe krokisi

İtfaiyeden alınan olumlu belge raporu

Nüfus cüzdanı kayıt öneği ve adli sicil kaydı

Esnaf kefalet odasının isteyeceği belgeler nelerdir?

Esnaf  kefalet odası cafe açmak için vatandaşlardan bazı evrakların tamamlanmasını istemektedir. Bu anlamda yeni kayıt, tadil ve sicil kapanış işlemleri için evraklar talep eder.  Yeni kayıt işlemleri için erkeklerden 755,56 TL isterken kadınlardan 736,55 TL tahsil edilir.

Cafe açmak için gerekli belgelerin maliyetleri ne kadardır?

Vergi dairesi ilk açılış 250 TL- 350 TL

ESKK oda kayıt erkek: 755,56 TL kadın: 736,55 TL

İlçe esnaf kefalet ücreti: 20 TL-50 TL

Muhasebeci için : 500 TL 100 TL

Doğalgaz depozito: 500 TL+ su aboneliği, elektrik depozito: 700 TL

Çevre temizlik vergisi: 100 TL

Belediye yangın tüpü: 100 TL- 200 TL

Cafe açmak için ustalık belgesi gerekli midir?

Cafe açmak için 9 Haziran 2020 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatlarına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmenlik bazı düzenlemelerde bulundu. Bu anlamda 3308 sayılı kanuna göre iş yeri açacak kişiler, kendileri veya yanında çalıştırdıklarından ustalık belgesi, bulunması halinde ise 5580 sayılı kanuna göre kurs bitirme belgelerinden birsinin olması gerektiği açıklandı.

İş yeri açma ruhsatı herkesin görebileceği yerde olması gerekirken evraklar muhasebeciniz tarafından kontrol edilir. Esnaf kefalet kredisinden yararlanırsanız eğer 6 ay bekleme süreniz bulunmaktadır. 6 aylık süre dolmadan kredi verilmez.

Cafe açmak için hijyen belgesi şart mı?

Yeni düzenlemeye göre hijyen belgesi olmadan hiçbir gıda sektöründe işçi çalıştırmak yasaktır. Bu anlamda bölgede bulunan halk eğitim merkezlerine giderek hijyen belgesi kursuna kayıtlı olmalısınız ve sertifika almalısınız.

KOSGEB cafe açma desteği veriyor mu?

KOSGEB, girişimci vatandaşlar için hibe desteği vermeye devam etmektedir. Birçok konuda girişimci vatandaşlara kredi veya hibe desteği sunarken aynı zamanda eğitim de vermektedir. Başvurduğunuz proje eğer KOSGEB tarafından onaylanırsa sizin giderlerinizi, faturalarınızı karşılamaktadır.  Güzel bir konsept belirledikten sonra KOSGEB’e sunmalı ve hibe desteğinden yararlanabilirsiniz.

İntenet cafe açmak için nereye başvuru yapılır?

İntenet Toplu Kullanım Sağlayacak kişiler için yönetmelik intenet kafelerin kaymakamlarına yazı gönderdi. Bu anlamda verilen izin belgeler denetim formlarının kayıt ve takip sistemi için yürütüldükten sonra e-devlet üzerinden kontrol edilmelidir. İntenet cafe açmak için e-devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı’nın resmi sayfasına girilir. Burada takip işlemleri, T.C kimlik numarası ile intenet kafe başvuru işlemlerinde bulunabilirsiniz.


Son Güncelleme: 22.01.2022 18:28
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Anahtar Kelimeler:
CafeDükkanIşyeriBelgeEvrak
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